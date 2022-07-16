Hayat kadını genç çift ve bebeklerini diri diri yaktı! Sebebi şoke etti

Avustralya’nın Melbourne şehri yaşanan eşine az rastlanır bir vahşeti konuşuyor. 47 yaşındaki hayat kadını Jenny Hayes, 19 yaşındaki Abbey Forrest, 28 yaşındaki Inda Sohal ve 19 günlük kızlarını diri diri yaktı. Olayın detayları ise duyanları şaşkına çevirdi.

Derleyen: Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr - Abbey Forrest, Inda Sohal ve 19 günlük kızları, birkaç hafta önce taşındıkları evlerine ve mahallelerine alışmaya çalışıyordu. Yeni evlerinde mutlu bir hayat süren aile, komşularına da kısa sürede uyum sağladı. Yeni doğmuş bebeklerini vaftiz ettirmeye hazırlanan ailenin geleceğe dair kurduğu güzel hayaller, 2 Aralık 2020 gecesi yaşanan dehşet verici bir olayla sonsuza kadar yok oldu. Forest ve Sohal çifti, yeni doğan kızlarını yatırdıktan sonra uyumak için yatak odalarına çekildi. Genç çift, sonunda kendilerine zaman ayırabildikleri için mutluydu. Bu mutluluğu gece saat 03.40 sıralarında yükselen çığlıklar bozdu.



Evin alt katında başlayan yangın, kısa sürede çiftin yaşadığı üst katı ve sonrasında tüm evi sardı. Yangın aynı zamanda komşu evlere de sıçradı. Çığlık seslerini duyan komşular, aileye yardım etmek için yoğun çaba gösterse de aile kurtarılamadı. İtfaiye olay yerine geldiğinde, evi çoktan küle dönmüş halde buldu.

Yangının çıkış sebebini araştıran memurlar ise yangının doğal nedenlerle çıkmadığını tespit etti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, yangından kısa süre önce evin alt katından ayrıldığı tespit edilen Jenny Hayes gözaltına alındı.

Olayı soruşturan dedektif Mark Kennedy ve beraberindeki ekip, yangının ardından yürütülen soruşturma sonucunda Jenny Hayes’in en muhtemel şüpheli olduğunu belirtti. Dedektif Kennedy, “Yangın çok hızlı büyümüş, komşular yardım etmek istemişler ama yangının yayılma hızı buna engel olmuş. Bu sebeple hiçbir şey yapılamamış” dedi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan Jenny Hayes, savcıların kendisi hakkında yaptığı suçlamaları kabul etti ve Abbey Forrest, Inda Sohal ve 19 günlük kızlarının bulunduğu evi kundakladığını kabul etti. Hayes, gece yarısından önce ailenin yaşadığı evden ayrıldığını, aynı gece saat 03.40’ta eve tekrar geri döndüğünü ve evi ateşe verdiğini belirtti. Olayın detayları ise duyanları şaşkına çevirdi.

“SANIRIM APTALCA BİR ŞEY YAPTIM”

Jenny Hayes mahkemedeki savunmasında yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. Basında yer alan bilgilere göre Hayes, olayın ardından oğluna attığı mesajda, “Sanırım aptalca bir şey yaptım” ifadelerini kullandı. Jenny Hayes, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirtirken gözyaşlarını tutamadı. Kurbanların aileleri ise mahkemeyi internet üzerinden takip etti.

Hayatını kaybeden aile üyelerinin yakınları, mahkemede yaptıkları konuşmalarda üzüntülerini dile getirdi. Abbey Forest’in annesi, kızının cömert ve sevecen bir insan olduğunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Forrest’in babası ise “Kızım yaşasaydı 21 yaşında olacaktı. Onun yeni yaşını kutlarken bir araya gelemeyeceğimiz için çok üzgünüm. Kızımın doğum günü kutlamasında babası olarak konuşma yapamayacağım için çok üzgünüm” dedi. Baba Forrest, damadı için ise, “O çok cömert biriydi. Herkese saygı ve minnettarlık duyan alçak gönüllü bir insandı” ifadelerini kullandı.

“BU İNSANLARI TANIMIYORDUM”

Yaşanan olayın detayları ise duyanları hüzne ve şaşkınlığa boğdu. Jenny Hayes’in asıl amacının çiftin yaşadığı evin alt katında tek başına yaşayan kişiye maddi zarar vermek olduğu, evi ateşe verdiğinde üst katın dolu olduğunu bilmediği anlaşıldı. 19 yaşındaki Abbey Forrest, 28 yaşındaki Inda Sohal ve 19 günlük kızlarını tanımadığını belirten Hayes, evi kasıtlı olarak ateşe verdiğini kabul etti ve ölümüne sebep olduğu kişiler için hıçkıra hıçkıra ağladı.

Hayes, evin alt katında yaşayan kişiyle birlikte olmadan önce ücret konusunda tartışma yaşadığını ve bu sebeple kavga ettiğini belirterek, gecenin ilerleyen saatlerinde tartışma yaşadığı eve geri döndüğünü ve daireyi ateşe verdiğini anlattı.

Polis, yaptığı araştırma sonucunda Hayes’in aileyi tanımadığını ve hedefinin onlar olmadığını doğruladı. Hayes’in mahkemesinin normalde geçtiğimiz yıl yapılacağını belirten yetkililer, kadının ilk etapta suçlamaları reddettiğini belirtti. Savcılar ve avukatları ile yapılan görüşmeler sırasında cinayetleri kasten işlemediğini belirten Hayes, daha az ceza almak istediğini söyledi ve görüşmeler sonucunda suçlamaları kabul etti. Olay üzerine adli sicil memuru Tim Freeman, Hayes’in cinayetleri kasten işlememiş olsa da evi kasten yaktığını belirtti ve bunun cinayete eş değer bir suç olduğunu belirtti. Hayes’in bir sonraki duruşmasının 7 Kasım’da olacağı ve bu duruşmada ne kadar ceza alacağının kararlaştırılacağı açıklandı.

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