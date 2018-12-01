YENİ HAVALİMANI 2019'DA

Yeni Ercan Havalimanı inşaası sürüyor.

Havalimanının 2019 yılı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Başbakan Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’la birlikte inşaası devam eden yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman, 2019 yılı itibarı ile çalışmaların önemli oranda tamamlanacağı bir evreye girileceğini belirterek, yeni havalimanının 2019 yılı sonunda tamamlanacağını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kutret Özersay ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni Ercan Havalimanı’nın inşattında incelemelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, inceleme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, TNT tarafından sürdürülen yeni Ercan havaalanının tüm birimlerini yerinde inceleyeceklerini belirterek, inşaatta belli bir aşamanın geçildiğini söyledi.

Özellikle 2019 yılının başı ile beraber, Şubat sonu Mart başı gibi ciddi anlamda fiziki değişimlerin görüleceğini kaydeden Atakan, hedeflerinin 15 Kasım Cumhuriyet bayramında yeni Ercan Havaalanı’nı herşeyi ile hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman da ülkenin turizm ve yüksek öğrenim ülkesi olarak havalimanının öneminin de büyük olduğunu belirterek, göreve geldikleri ilk günden itibaren bu konuda hızla yol alma çabası içinde olduklarını kaydetti.

2019 yılı itibarı ile çalışmaların önemli oranda tamamlanacağı bir evreye girileceğinin altını çizen Başbakan, hedeflenenin de 2019 yılı sonunda bütün çalışmaların tamamlanması olduğunu kaydetti.

Başbakan, “Bu çerçevede biz de hükümet olarak her türlü desteği çabayı ve tabi denetimi ve gözetimi yapmaya devam edeceğiz Amacımız 2019’un içinde gerekli gelişmeleri hızla tamamlamak ve 2019 sonunda da bu işi bitirmek” dedi.

Konuşmaların ardından, inşaat hakkında teknik bilgiler verildi ardından da incelemelerde bulunuldu.

Başbakan Tufan Erhürman incelemenin ardından yaptığı açıklamada da yeni havalimanının takvimlendiği şekilde 2019 yılı sonunda tamamlanacağını yineledi.