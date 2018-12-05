Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. EVİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!
EVİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

EVİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI!

1 tutuklu!

A+A-

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
1. 04.12.2018 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da A.K.(E-22)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; tasarrufunda, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan üç adet sigara ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.