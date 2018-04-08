EVLENENLERİN ÜÇTE İKİSİ BOŞANDI

“Bir ömür” diyerek başlayan evliliklerin büyük çoğunluğu artık yarıda kalıyor. Mahkeme kayıtları evlenen çiftlerin üçte ikisinin yollarını ayırdığını ortaya koydu. 2012-2017 yılları arasında 4 bin 953 evlilik dava yoluyla sonlandırıldı

4 BİN 953 YUVA DAĞILDI:

KKTC’de 2012-2017 tarihlerinde 7 bin 392 çift evlenirken, 4 bin 953 çift boşandı. 2012’de bin 238 evlilik 809 çift boşanma; 2013’de bin 175 evlilik, 818 boşanma; 2014’te bin 316 evlilik, 829 boşanma; 2015’te bin 254 evlilik, 798 boşanma; 2016’da bin 204 evlik, 841 boşanma; 2017’de bin 205 evlilik 864 boşanma gerçekleşti

BİRNERCESİ ANLAŞARAK BOŞANDI:

KKTC mahkemelerinin istatistiklerine göre 2012-2017 yılları arasında 3 bin 461 çift karşılıklı anlaşarak boşandı. 155 çift ayrı yaşama, bin 293 çift şiddetli geçimsizlik, 2 çift cana kast, 1 çift cürüm ve haysiyetsizlik, 2 çift zina, 39 çift terk gerekçesi ile boşandı

720 ÇİFT İLK 2 YILDA BOŞANDI:

4 bin 953 çiftten 360’ı evliliğinin ilk yılında yollarını mahkemede ayırırken 360’ı 2’nci yıl, 343’ü 3’üncü yıl, 318’i 4’üncü yıl, 311’i 5’inci yıl yollarını ayırdı. 6-10 yıllık evliliklerini bitiren çift sayısı bin 247. 741 çift 11-15 yıllık, bin 273 çift 16 yıldan fazla süren evliliğini bitirdi

BİNLERCE ÇOCUK:

KKTC mahkemelerinin istatistiklerine göre 2012-2017 yılları arasında boşanan 4 bin 953 çiftin bin 691’inin evliliklerinden çocuğu yok. Bin 581 çiftin 1, bin 325 çiftin 2, 276 çiftin 3, 59 çiftin 4, 14 çiftin 5 çocuğu var. İstatistiklere göre boşanan 7 çiftin 6 ve daha fazla sayıda çocuğu var

Duygu ALAN

KKTC’de evlilikler artık çok uzun yıllar sürmüyor, boşanan çiftlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

KKTC mahkemelerinin istatistiklerine göre 2012-2017 yılları arasında 7 bin 392 çift evliliğe “Evet” derken, 4 bin 953 çift resmen boşanarak evliliğini sonlandırdı.

İstatistiklere göre, 2012-2017 yılları arasında boşanan 4 bin 953 çiftten 3 bin 461 çift, karşılıklı anlaşarak boşandı.

155 çift ayrı yaşama gerekçesi ile boşanırken, bin 293 çiftin boşanma gerekçesi şiddetli geçimsizlik, 2 çiftin boşanma gerekçesi cana kast, 1 çiftin boşanma gerekçesi cürüm ve haysiyetsizlik, 2 çiftin boşanma gerekçesi zina, 39 çiftin boşanma gerekçesi ise terk olarak mahkemelerin kayıtlarına geçti.

En fazla boşanma 16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde

KKTC mahkemelerinin verilerine göre, 2012-2017 yılları arasında boşanan 4 bin 953 çiftten 360’ı evliliğinin ilk yılında boşanırken 360’ı evliliğinin 2’nci yılında resmen boşandı.

343 çift, evliliğini 3’üncü yılında sonlandırdı, 318 çift 4 yıl evli kaldı.

KKTC’de son 5 yılda boşanan 4 bin 953 çiftten 311’i 5’inci yıl yollarını ayırdı. 6-10 yıllık evliliklerini bitiren çift sayısı bin 247 olarak kayıtlara geçti.

741 çift 11-15 yıllık evliliğini mahkemede sonlandırırken bin 273 çift 16 yıldan fazla süren evliliğini bitirdi.

Son 5 yılda en fazla boşanma geçen yıl oldu

KKTC mahkemelerinin 2012-2017 verilerine göre, 2012 yılında bin 238 çift evlilikle yaşamını birleştirdi, 803 çift ise boşandı.

İstatistiklere göre 2013 yılında bin 175 çift evlilikle yaşamını birleştirdi, 818 çift ise boşandı.

Mahkemelerin kayıtlarına göre 2014’te bin 316 evlilik akdi imzalandı. Buna karşın 829 boşanma gerçekleşti. KKTC’de 2015 yılında bin 254 çift evlilikle yaşamını birleştirdi, 798 çift ise boşandı.

Mahkemelerin kayıtlarına göre, 2016 yılında bin 204 evlenme akdi imzalandı. Buna karşın 841 boşanma gerçekleşti.

Mahkemelerin 2017 yılı istatistiklerine göre, bin 205 çift evlendi, 864 çift ise evliliğini mahkemede resmen sonlandırdı.

Yüzlerce çocuğun yuvası dağıldı

İstatistiklere göre, 2012 yılında boşanan 803 çiftten 291’inin evliliklerinden çocuğu yok, 266’sının 1, 178’inin 2, 55’inin 3, 12’sinin 4, 1’inin 5 çocuğu var.

2013’te boşanan 818 çiftten 296’sının bu evliliklerinden çocuğu yok. 263’ünün 1, 203’ünün 2, 35’inin 3, 17’sinin 4, 3’ünün 5, 1’inin 6’dan fazla çocuğu var.

2014’te boşanan 829 çiftten 312’sinin bu evliliklerinden çocuğu yok, 238’inin 1, 226’sının 2, 45’inin 3, 6’sının 4, 1’inin 5, 1’inin 6’dan fazla çocuğu var.

2015’te boşanan 798 çiftten 276’sının bu evliliğinden çocuğu yok, 256’sının 1, 213’ünün 2, 44’ünün 3, 6’sının 4, 2’sinin 5, 1’inin ise 6’dan fazla çocuğu var.

İstatistiklere göre, 2016 yılında boşanan 841 çiftten 248’inin bu evlilikten çocuğu yok, 278’inin 1, 251’inin 2, 49’unun 3, 9’unun 4, 5’inin 5, 1’inin 6’dan fazla çocuğu var.

2017’de ise boşanan 864 çiftin bu evliliğinden çocuğu yok, 280’inin 1, 254’ünün 2, 48’inin 3, 9’unun 4, 2’sinin 5, 3’ünün 6’dan fazla çocuğu var.

Havadis