Feci kaza: 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Nergisli-İnönü anayolunda bu akşam saat 22.00 sıralarında ölümlü bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada 15 yaşındaki Nergislili Hasan Kusetoğulları yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Nergisli-İnönü anayolu üzerinde, Hasan Sütlüceli (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile Nergisli istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli’de sakin Hasan Kusetoğulları (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir.

Araç sürücüsü Hasan Sütlüceli tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(BRT)