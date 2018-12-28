FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Serdarlı İlkokulu’na dün öğleden sonra düşen yıldırım neticesinde okulda büyük hasar meydana geldi. Okulda öğrencilerin olmayışı, felaketi önledi

Ülkemizde dün öğle saatlerinde görülen soğuk ve yağmurlu havayla birlikte düşen yıldırımlar Mesarya bölgesi ilkokullarından Serdarlı İlkokulu’nda büyük zarara neden oldu.

Öğleden sonra saat 15.00 sıralarında yağmurla birlikte Serdarlı İlkokulu’na düşen yıldırım sonucunda birçok sınıfta büyük hasar olurken, sınıfların önündeki koridorun olduğu yerde elektrik kabloları dağıldı, müdür odasındaki DVD-R kamera sistemi ile telefon santrali yandı.

Düşen yıldırım bazı sınıflardaki elektrik fişlerini yaktı, camları patlattı, sınıftaki panoları parçaladı ve elektrik kablolarına hasar verdi.

Okulun avlusunda bulunan tartan oyun alanındaki tartan pist yerinden söküldü.

Okulda eğitimin yaklaşık iki saat önce tamamlanmış olması nedeniyle sınıflarda öğrencilerin bulunmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Meydana gelen zarar nedeniyle okulda eğitime ara verildi.

Öte yandan çevredeki bir evin elektrik sayacının patladığı ve söz konusu evde de hasar meydana geldiği belirtildi.