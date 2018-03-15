FETÜS DAVASINDA KARAR BUGÜN

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran “Yasadışı Kürtaj” davasında hapis cezasına mahkûm olan Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Rasiha Serdaroğlu ve hemşire Ayşegül İşbilen ile beraat eden Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Tunçbilek ve Taner Okburan için istinaf kararı bugün açıklanacak

Emine UYSAL

Girne’deki Ada Hospital (Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd) isimli özel dal hastanesinde bazı hamileliklerin yasal olmayan şekilde sonlandırılması olayıyla ilgili olan ve kamuoyunda, “kürtaj davası” olarak adlandırılıp büyük yankı uyandıran davada, hapis cezasına mahkûm olan Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Rasiha Serdaroğlu ile hemşire Ayşegül İşbilen ile beraat eden Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Tunçbilek ve Taner Okburan için istinaf kararı bugün açıklanacak.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, geçtiğimiz yıl mart ayında, 2 numaralı fetüsün annesi Melis Akçal ve 5 numaralı fetüsün annesi Nazlı Dönmez’in operasyonlarına katılarak “çocuk düşürmeye teşebbüs”, “hamileliği yasadışı olarak sonlandırmak” suçlarından mahkûm edilen Dr Fahri Karagözlü’ye 5 yıl, Dr. Rasiha Serdaroğlu’na 4 yıl ve hemşire Ayşegül İşbilen’e de 2 yıl hapis cezası vermişti.

İki yıl hapis cezasına çarptırılan, 4 aylık cezası bağışlanan ve İçişleri Bakanlığı’nca hakkında ihraç kararı çıkan Ayşegül İşbilen’in tutukluluk süresi Yargıtay Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 15 Mart’a kadar uzatılmıştı.

Tunçbilek çifti beraat etmişti

Sanıklar Mehmet Ali Tunçbilek ve Verda Özkent Tunçbilek’in “ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek”, “çocuk düşürmeye teşebbüs”, “hamileliği yasadışı olarak sonlandırmak”, “çocuğun doğumunu gizleme”, Ayşegül İşbilen, Taner Okburan, Fahri Karagözlü ve Rasiha Serdaroğlu ise bu davaların yanında “adam öldürme” suçundan yargılanmıştı.

Alt mahkeme, 28 Mart 2017 tarihinde, Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, Dr. Verda Ö. Tunçbilek ile Taner Okburan aleyhine getirilen tüm davalardan beraat etmelerine karar vermişti.

Mahkeme, Doktor Fahri Karagözlü’yü 5 yıl, Anestezi Uzmanı Doktor Rasiha Serdaroğlu’nu 4 yıl ve ebe hemşire Ayşegül İşbilen’i 2 de yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıklamıştı.

Davada iddia makamı da, savunma makamı da davayı, Yargıtay Ceza’ya taşımıştı. Yargıtay Ceza, istinaf kararını bugün açıklayacak.

Kıbrıs