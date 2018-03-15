15 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Bugün bilemediğiniz koşullar sizi zor duruma sokabilir. Kayıplar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Bugün gelecek hedeflerinizle ilgili yeni sorumluluklar almaya açıksınız. İşlerinizi toparlamak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Hobilerinizle ilgili hedeflerinizi gerçekleştirmek için planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için yorulacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. İlişkilerinizde daha kabullenici davranacağınız süreçten geçiyor olabilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetlerinizi karşıdaki kişilerden bekleyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için yorulacağınız bir gündesiniz. Uzun süredir düşündüğünüz seyahat planınızı gerçekleştirebilirsiniz. Gireceğiniz tartışmalarda kabullenici olmayı öğreneceğiniz bir gün olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Bugün ilgilendiğiniz konuları sonuçlandırmakta zorlanabilirsiniz. Sizi endişeye sevk eden durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Evliliğinizde ya da ilişkinizde sahip olduğunuz ortak değerleriniz konusunda tartışmalara girmekten uzak durmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilere vereceğiniz tepkilere dikkat etmelisiniz. Onları anlamak için çaba sarf etmeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz bazı konularda çözülmeler olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte organize olup yeni metotlarla işinizi geliştirebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız görüşmelerde artış olabilir. Çalıştığınız kişilere karşı abartılı tavırlardan uzak durmanızda fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Bugün başarılı olmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle birlikte olmak için zaman yaratabilirsiniz. Keyif alacağınız konulara hevesli olduğunuz bu günde gereksiz harcamalardan uzak durun.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Bugün evle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda kendi iç sesinize güvenmek sizi gelişen olaylara karşı koruyacaktır. Bugün işlerinizdeki aksamalar ve kontrol düşü durumlar keyfinizi kaçırabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yapacağınız sözleşmelerde dikkatli olmalısınız. İletişimde olduğunuz kişilere ani tepki vermemeye çalışmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Gün içinde maddi konularınızla ilgili sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İşten gelen paralar olabilir. Bunları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sabırlı olmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Ay bugün 10:32 ile 13:11 arası boşlukta. Öğle saatlerinde yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerinizi toparlamalısınız. Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konularla ilgili zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni başlangıç yapmak kolay olmayabilir. İşlerinizde karşınızdaki insanlardan yardım alabilirsiniz. İlişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.