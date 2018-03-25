FİLM GİBİ KAZA

Ahmet İKİDERELİ

Lefkoşa’da Ali Rıza Efendi caddesinde dün sabah 01.00 sularında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Umut Büyükarslan’ın yönetimindeki KB 151 plakalı araçla soldan birinci şerit içerisinde şehir merkezine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada soldan ikinci şerit içerisinde ayni istikamete doğru süratli bir şekilde seyretmekte olan Lefkoşa’da sakin Ulviye Kocadal yönetimindeki FE 401 plakalı salon aracın sol ön kısmına aracının sağ arka yan kısmı ile çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle savruldu

Çarpışma sonucu KB 151 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu gidiş ve geliş olarak ayıran orta refüje çarptıktan sonra, refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğini koparıp yoluna devam ederek, karşı şerit içerisinde ön kısmı kuzey istikametine bakar bir şekilde durdu.

3 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle FE 401 plakalı araç da, yolu gidiş ve geliş olarak ayıran orta refüje çarptıktan sonra, yolun karşı tarafına geçerek Arsın Un Fabrikası’nı çevreleyen taş duvara çarpıp karşı şerit içerisinde ön kısmı kuzey istikametine bakar bir şekilde durdu. FE 401 plakalı aracın çarptığı taş duvarın yıkılması sonucu ise, meçhul sürücü tarafından duvarın arkasında park halinde bırakılan MV 195 plakalı kamyon aracın sağ kısmına taş duvardan atılan taş parçaları çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ve KB 151 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Oktay Çil, kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil Servis’te yapılan ilk yardım tedavisinin ardından ayni serviste müşahade altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yeni Bakış