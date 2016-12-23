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FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON!

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FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON!
Polis aracına vurarak kaçmaya çalıştı

Mağusa’da Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon sırasında polis aracına çarparak kaçmaya çalışan biri emekli müftü, iki kişi tutuklandı
 Nadire BAHADİ

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin önceki akşam Mağusa’da düzenlediği kaçak sigara operasyonu film sahnelerini aratmadı. Operasyonda kanunsuz olarak Türkiye’den KKTC’ye ithal edilen 2 bin 500 paket “MM Classic” marka sigara ele geçirildi. FP 414 plakalı aracı ile kaçmaya çalışırken 3 kez polis aracına çarpan emekli müftü Yaşar Sezer, polisin FP 414 plakalı aracın lastiklerine ateş açması sonucu durdurulabildi. Zanlı Sezer polis tarafından tutuklanırken, aynı gün kaçak sigaraları KKTC’ye ithal ettiği tespit edilen TIR şoförü Can Kaynak da tutuklandı. Zanlılar dün “Kasti hasar”, “Gümrüksüz mal ithali ve Tasarrufu” suçlamaları ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak haklarında 1 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis aracına vurarak kaçmaya çalıştı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlı Can Kaynak’ın Mersin Limanı’ndan aldığı 2 bin 500 paket “MM Classic” marka sigarayı kullanımındaki TND 510 plakalı TIR aracın dorsesine gizleyerek 21 Aralık tarihinde kanunsuz olarak KKTC’ye ithal ettiğini açıkladı. Zanlı Yaşar Sezer’in ise ayni gün Mağusa Limanı’nda sigaraları zanlı Kaynak’tan teslim alarak kullanımındaki FP 414 plakalı aracına yüklediğini belirten Çangaroğlu, zanlı Sezer’in limandan çıkış yapmak istediği esnada, ihbar alan Narkotik ekipleri tarafından önünün kesildiğini açıkladı. Zanlı Sezer’in, Narkotik ekiplerinin önünü kesmesi sonucu kullanımındaki FP 414 plakalı aracı ile polise ait GY 519 plakalı aracına kasten ve kanunsuz şekilde çarparak kasti hasara uğrattıktan sonra kaçtığını belirten Çangaroğlu, zanlının ayni gün Fazıl Polat Paşa Bulvarı üzerinde tutuklandığını açıkladı. Çangaroğlu, zanlı Sezer’in aracında yapılan aramada ise bagajda 2 bin 500 paket “MM Classic” marka sigaranın bulunarak emare alındığını ifade etti. Kaynak ve Sezer’in aynı gün tutuklandığını ifade eden Çangaroğlu, suçla bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişinin daha arandığını belirtti. Çangaroğlu, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, her iki zanlının da 3’er gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis

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