YAVUZCAN TUTUKLU, YEŞİLPINAR TUTUKSUZ YARGILANACAK!

İtiraf ettiler!

Girne’de kaldığı evde satışa hazır paket paket uyuşturucu ile yakalanan Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Girne Karaoğlanoğlu’nda gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 2 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Karaoğlanoğlu’nda geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda paketlenmiş satışa hazır 19 paket içerisinde yaklaşık 57 gram ağırlığında bonzai, 2 adet şeffaf renk naylona sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmişti.

Suçla bağlantılı tutuklanan Ali Yavuzcan ve Melih Yeşilpınar mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 4’er gün ek tutukluluk emri alınmıştı.

Yavuzcan ve Yeşilpınar teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Ali Yavuzcan’ın ileride davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi cezaevinde, zanlı Melih Yeşilpınar’ın ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 2 bin TL nakdi teminat, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 Bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

İtiraf ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde “alma”, “verme” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Ali Yavuzcan’ın Karaoğlanoğlu’nda şüpheli görülmesi üzerine gözaltına alındığını ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalandığını söyledi.

Polis memuru Mehmet Sevinç, aynı gün zanlı Yavuzcan’dan yapılan sorgulamanın ardından yine Karaoğlanoğlu’nda Melis Koçyiğit’in kiracısı olduğu evde misafir olarak kaldığının öğrenilmesi üzerine eve baskın düzenlendiğini anımsattı.

Baskın sırasında evde bulunan Melih Yeşilpınar’ın suçüstü tutuklandığını kaydeden Sevinç, evcin kiracısı Melis Koçyiğit’in ise mahkeme emri ile tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlı Yavuzcan’ın verdiği ifadesinde uyuşturucu maddeleri 13 Aralık tarihinde Turunçlu kavşağında anlaştığı bir kişi tarafından teslim aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturma tamamlandı

Yapılan sorgulamada zanlı Ali Yavuzcan’ın verdiği ifadesinde Karaoğlanoğlu Caddesi Pegasus Bungalovları No: A/2 Girne’deki adresinde sakladıkları uyuşturucu maddelerden, zanlı Melih Yeşilpınar ile birlikte içtiklerini söyleyen polis, Yavuzcan ve Yeşilpınar’ın Lefkoşa’daki adreslerinde arama yapıldığını ifade etti.

Havadis