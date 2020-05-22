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Fransa Büyükelçiliği iki liderin geçiş noktalarıyla ilgili aldığı kararı memnuniyetle karşıladı

Fransa Büyükelçiliği iki liderin geçiş noktalarıyla ilgili aldığı kararı memnuniyetle karşıladı

memnuniyet verici bir karar

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Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçiliği, Nikos Anastasiades ve  Mustafa Akıncı’nın, geçiş noktalarında uygulanan kısıtlama önlemlerinin aşamalı olarak kaldırılması konusunda aldıkları kararı, memnuniyet verici bir karar olarak niteledi.
 
Büyükelçiliğin Twitter hesabında, “Büyükelçilik, Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı tarafından 8 Haziran tarihinde geçiş noktalarının yeninden açılması amacıyla çalışmaların başlamasına ilişkin alınan kararı memnuniyetle karşılıyor” denildi.
 
Büyükelçilik, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler arasında temasların yeniden sağlanmasını, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması yolunda önemli bir adım olarak niteledi.
 
KHA/JV/MHY/2020
Kıbrıs Haber Ajansı

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