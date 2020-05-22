UNFICYP iki liderin geçiş noktalarındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili kararı memnuniyetle karşıladı

Kıbrıs`taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Basın Sözcüsü Aleem Siddique, Kıbrıs Haber Ajansı`na yaptığı açıklamada, Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı’nın geçiş noktalarında Covid-19 ile ilgili uygulanan kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılması ile ilgili aldıkları kararı memnuniyetle karşıladığını duyuruldu.

Aleem Siddique “liderlerin geçiş noktalarındaki kısıtlamaların aşamalı bir şekilde kaldırılmasıyla ilgili aldıkları kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Siddique, UNFICYP’in şartların uygun olduğunda geçiş noktalarının açılması konusunda iki tarafa ve iki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne yardımcı olmaya hazır olduğunu da söyledi.



