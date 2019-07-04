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FUHUŞA TEŞVİK VE FUHUŞ YOLUYLA KAZANÇ SAĞLAMA

FUHUŞA TEŞVİK VE FUHUŞ YOLUYLA KAZANÇ SAĞLAMA

4 kişi tutuklandı!

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4 kişi, fuhuşa teşvik ve fuhuş yoluyla kazanç sağlamaktan tutuklandı.

2019 yılı içerisinde, Girne’de, A.Y.(E-28), M.Ö.(K-21), S.D.(E-38) ve M.Ö.’nün (E-24), 7 kadını farklı kişilerle yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandıkları tespit edildi. 

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