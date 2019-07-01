GARAJDAKİ ARAÇ KÜL OLDU!
Araçta büyük hasar!
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Mağusa, Maraş bölgesinde faaliyet gösteren Tafi Garaj’da dün öğle saatlerinde yangın meydana geldi.
Çorap fabrikası yanlarında park halinde bulunan Batıhan Dağhanlı'ya ait GY 393 plakalı salon araç ateş aldı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonucu, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Dün saat 14.25 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler : Mağusa, Maraş bölgesi, Tafi Garaj, araç, yangın
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