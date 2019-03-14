GARGINSU TEMİNATLA SERBEST!
Kızı ve kenidisi teminatla serbest!
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“Terör örgütü propagandası yapan kitap bulundurmak” ve “terör örgütü üyeliği” iddialarıyla mahkemeye çıkarılan Bengül Gargınsu ve kızı Simge Gargınsu teminatla serbest bırakıldı.
Lefkoşa Mahkemesi’nde verilen kararda, yurt dışına çıkış yasağı da verildi
Etiketler : Bengül Gargınsu, Simge Gargınsu, yasaklı kitap
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