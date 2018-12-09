Gaye Soyutok gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son yolculuğuna uğurlandı.
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Girne Ciklos bölgesinde arkadaşlarıyla seyahat ettiği arabanın sel sularıyla sürüklenmesi sonucu hayatını kaybeden ve dün cesedine ulaşılan 18 yaşındaki Gaye Soyutok bugün toprağa verildi.
Soyutok, ikindi namazının ardından Dikmen Mezarlığında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Başbakan Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, milletvekilleri, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, ailesi ve sevenleri katıldı.
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