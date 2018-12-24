"GAYE'MİN ACISI CİĞERİMİ YAKTI!"

Yeni Bakış'tan süreyya Özdemir'in haberine göre; 5 Aralık’ta yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen bölgeler arasında ilk sıralarda yer alan Dikmen’de yaralar henüz tam anlamıyla sarılamadı. Bölgeyi ziyaret eden Yeni Bakış ekibine konuşan bölge sakinleri, bazı ailelerin ihtiyaçları giderilirken, bazılarına ise hala yardım ulaşmadığını belirtti. Bu arada, Ciklos mevkiinde yaşanan sel baskını sonucu kızı Gaye Soyutok’u kaybeden anne Mehtap Yavru, hiç kimseden bir beklentisi olmadığını belirtti

Yeni Bakış ekibi 5 Aralık’ta yaşanan sel felaketinin üzerinden geçen 18 günün ardından bölgeyi dün bir kez daha ziyaret etti. Bölge sakinleriyle konuşan gazetemizin muhabirleri vatandaşın nabzını tuttu. Vatandaşlar sel felaketinin ardından bazı ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine karşın bazılarının ise hala giderilmediğini ifade etti. Selin felaketinden sonra, belli başlı ihtiyaçların karşılandığını ifade eden vatandaşlar, henüz tam bir destek sağlanamadığını ifade etti. 20 gündür eşyasız ve soğuk evlerde yaşadıklarını belirten sel mağdurları, destek görmek için gittikleri yerlerde bile ilginç cevaplar aldıklarını belirterek sitem ettiler.

Vatandaş ne dedi?

Türkan Şahan: Vaat çok destek yok

“Yaşadığımız sel faciasının üzerinden o kadar gün geçmesine rağmen hala düzelemedik. Belli başlı ihtiyaçlarımızdan başka kimse tarafından bir destek sağlanamadı. Bu kadar gündür perişan olduğumuz bu soğuk evde, oturmak için bir koltuğumuz bile yok. Hasar tespiti yapılan eşyalarımız henüz karşılanmadı. Kullanabileceğimiz bir şeyimiz yok. İnşaat halinde bulunan evimizin çimento, alçı gibi bütün malzemeleri selde gitti. Bunları bildirdiğimiz halde bir destek verilmedi. Kendi cebimizden hasarımızı karşılıyoruz. Perişan bir haldeyiz. Yaşanan sel felaketinin ardından bir şehit ailesi olarak Şehit Aileleri Derneği’nden manevi bir destek görmek adına yardım istedik ve aldığımız cevap karşısında bizler utandık. Bağış yapan birkaç yer ismini verdikten sonra Kudret Özersay’ın yardım yapacağını ifade ettiler. Bu faciayı yaşamış bir vatandaş olarak böylesi bir vurdumduymazlığa şahit olduğum için çok üzüldüm. Bizim mağdur oluşumuz kimsenin umurunda değil. Perişan bir halde biz de burada yaşam savaşı veriyoruz.”

Daniyela Borava: Facianın izlerini henüz yeni yeni sarmaya başladık

“Sel felaketinde çok büyük hasarlarımız oldu. O facianın izlerini henüz yeni yeni sarmaya başladık. Kötü günün ardından 20 günü geçen bir süre oldu. Bu süre zarfında Sn. Mehmet Harmancı tarafından ilk günden beri destek gördük. Bunun yanı sıra Kızılay tarafından sağlanan destekler ve birçok gönüllü tarafından ihtiyaçlarımız karşılandı. Selin açtığı hasarları gidermeye çalışıyoruz.”

Mehtap Yavru: Bu acının bir tarifi yok

“O kara günün ardından birçok ihtiyacımız karşılandı. Fakat kızım geri gelmedi. Bizim hiç kimseden herhangi bir beklentimiz yok. Gaye’min acısı ciğerimi parçaladı. Bu acının bir tarifi yok. Hayat kızımın ölümünden sonra bomboş kaldı. İçimdeki acıyı hiçbir şey hafifletmiyor, ceylan gözlü kızımı sular aldı vermedi.”