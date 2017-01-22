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GAZİMAĞUSA’DA

GAZİMAĞUSA’DA

Gazimağusa’da

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GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI 

Gazimağusa’da dün A.A.A.İ.’nin (E-21) kaldığı ikametgahta yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu, 6 adet uyuşturucu içeren sigara izmariti ile sentetik cannabinoid türü 100 miligram uyuşturucu madde bulundu. Söz konusu maddelere el konuldu, söz konusu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

 

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