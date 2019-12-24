GAZİMAĞUSA’DA BİR APARTMANDA YANGIN!

Gazimağusa Kaliland bölgesinde Akhisar sokak CAN-SIN Apartmanı 2. Katta bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangına 2 itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının ilk öğrenilen bilgilere göre elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

Apartmanda çıkan yangında yaralanan olmadı.

MHA