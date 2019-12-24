GAZİMAĞUSA’DA BİR APARTMANDA YANGIN!
Yangın!
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Gazimağusa Kaliland bölgesinde Akhisar sokak CAN-SIN Apartmanı 2. Katta bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangına 2 itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının ilk öğrenilen bilgilere göre elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor.
Apartmanda çıkan yangında yaralanan olmadı.
MHA
Etiketler : Gazimağusa, apartman, yangın
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