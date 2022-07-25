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Gazimağusa’da olaylı gece

Gazimağusa’da olaylı gece

Gazimağusa’da dün akşam bir grup genç arasında yaşanan bıçaklı kavga olayında biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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Gazimağusa Karakol bölgesinde bulunan Cafer 3 Apartmanı’nda meydana gelen ve çok kişinin karıştığı belirtilen kavgada yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

BRT Muhabiri’nin polisten elde ettiği bilgiye göre; polis olaya karışan birçok kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar ise  Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların birinin  durumu ağır olması nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRT

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