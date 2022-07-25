50 ölümcül hata! Kâbus 16 yaşında bir barda başladı

16 yaşında uğradığı tecavüzün ardından ertesi sabah ilk iş soluğu polis merkezinde aldı. Ancak olaylar hiç de tahmin ettiği gibi gelişmedi.

Derleyen: Can Şişman / Milliyet.com.tr - 19 yaşındaydı ve bir süredir teyzesinin evinde kalıyordu. Son üç yıldır başına gelenlerden sonra artık çevresindeki hiçbir kimseye güveni kalmamıştı. Yaşadığı korkunç olayları yetkililere bildirmesine rağmen içini ferahlatacak önlemler alınmamış, daha da kötüsü ifadesi yeterince inandırıcı bulunmadığı için her şeyi kafasından uydurduğuna yönelik yaklaşımlarla karşılaşmıştı. Herkese kırgındı ve yaşadığı üzüntü onu daha da kötü bir psikolojiye sürüklüyordu. Teyzesinin evinden gizlice kaçan genç kadından bir daha haber alınamadı. Polis onun cansız bedenini tam 11 gün sonunda çalılıklarda buldu. Son üç yıldır yaşadığı kabuslar artık sona ermişti. Ancak o da artık hayatta değildi.

KORKUNÇ OLAYI YAŞADIĞINDA 16 YAŞINDAYDI

İngiltere'nin güneyindeki Dorset'te ailesiyle birlikte yaşayan Gaia Pope başarılı geçen ilkokul yıllarından sonra artık lise çağına gelmişti. 16 yaşındaydı ve aslında her şey yolunda gidiyordu. Ancak bir gece korkunç bir olay başına geldi. 2014'ün Aralık ayında gittiği eğlence mekanında arkadaşlarıyla dans edip eğlenen Pope bir sonraki sabah kendine geldiğinde dehşete düşmüştü. Tecavüze uğradığından emindi. Kolunu kıpırdatacak hali yoktu. Gücünü topladığında soluğu polis merkezinde aldı. Kendisine uyuşturucu verildiğini ve tecavüze uğradığını belirtti ifadesinde. Yaşadığı travmadan ötürü gergin ve şaşkındı. Yaşadığı şoku hafızasından bir türlü silip atamıyordu.

Kuzeni Marienna, o günlere dair şunu söyleyecekti: "Tecavüze uğradığını polise bildirdiğinde ben de Gaia'nın yanındaydım. Bu olay başına geldiğinde henüz daha 16 yaşındaydı. Yaşadığı travmadan önce parlak ve neşeli biriyken o günden sonra gitgide daha da çok içine kapandı."

Gaia Pope'a tecavüz etmekle suçlanan adam bir süre sonra yakalandı. Adamın çok bilinen bir cinsel istismar suçlusu olduğu ortaya çıktı. Üstelik Gaia Pope dışında bir başka cinsel istismar suçlamasıyla daha karşı karşıyaydı. Adam çok geçmeden hapse girdi ancak özgürlüğüne kavuşması çok da uzun sürmeyecekti. Pope, ona psikolojik ve fiziksel sıkıntılar çektiren bu adamın ağır bir ceza almaması karşısında büyük bir şok yaşıyordu.

PSİKOLOJİK DESTEK ALDIĞI İÇİN ÖNEMSEMEDİLER

Başına gelen korkunç olayı unutmaya çalışan Gaia Pope okulundaki derslere odaklanmak için kendini zorlasa da hâlâ yaşadığı olayın etkisindeydi. Yaşadığı süreci kolay atlatabilmek için ailesinin yönlendirmesiyle psikolojik yardım almaya başlamıştı. Pope'a TSSB yani 'travma sonrası stres bozukluğu' teşhisi konulmuştu. Ancak tam da kendini toparlamaya çalıştığı bu dönemde bu kez de internet ortamında karşısına çıkan bir adam tarafından cinsel tacize maruz kalmıştı.

Yaşadığı travmayı henüz atlatamamışken dijital ortamda karşılaştığı bu durumu da polise bildirmeye karar veren Pope, yetkililer tarafından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Polis, Gaia'nın karşılaştığı ilk problemde de yeterince ilgili değildi genç kadına. İkinci şikâyeti ise neredeyse polis tarafından görmezden gelindi. Bunun en önemli nedeni ise Gaia Pope'un bu dönemde psikolojik destek almasıydı. Polis, akıl sağlığı problemleri yaşayan Gaia Pope'un şikâyetini çok fazla önemsememişti.

SONUNDA AİLE KARARINI VERDİ

Gaia Pope'un dijital ortamda yaşadığı kâbusun polis tarafından neredeyse görmezden gelinmesi yaşadığı tek hüsran değildi. Genç kadının psikiyatristi, Pope'un 'cinsel saldırı sanrıları'na sahip olduğunu rapor etmişti görevlilere. Genç kadın hem TSSB gibi bir psikolojik sıkıntıyla mücadele ediyor, hem de epilepsi nöbetlerine yakalanıyordu. Üstelik yapayalnızdı. Psikiyatristi, onun sanrılar yaşadığını düşünüyor, polis ise özellikle ilk olaydan sonra psikolojik durumunu dikkate alarak karşılaştığı zorluklara karşı yeterince ilgi göstermiyordu.

Bu durum tam iki yıl boyunca bu şekilde devam etti. Destek için başvuruda bulunduğu çeşitli yardım kuruluşlarından da beklediği dönüşleri alamadı Pope. Üstelik bu iki yıl içinde tecavüzcüsü olduğu bilinen kişi, ailesinin aldırdığı yasak kararına rağmen onunla temasa geçmeye çalışıyordu. Psikolojik açıdan bitik bir haldeydi. Ailesi en sonunda bir karar verdi. Ablasının önayak olmasıyla Gaia Pope, sosyal hizmetlere sevk edildi.

11 GÜN BOYUNCA ONU ARADILAR

Takvimler 7 Kasım 2017'yi gösteriyordu. Pope'un sosyal hizmetlere sevk edilmesinin üzerinden tam iki ay geçmişti. Ancak genç kadının psikoloji her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Kaldığı yerin teyzesine çok yakın bir mesafede olmasından ötürü teyzesinin yanına gelmişti Pope. Kimseye haber vermeden 7 Kasım günü gizlice evden ayrıldı ve bir daha ondan haber alınamadı. Bu durum tam 11 gün boyunca devam etti. Pope'un cansız bedeni günler sonra helikopter ve gönüllülerin de dahil olduğu bir arama operasyonu sonucunda çalılıkların arasında bulundu. Ölüm sebebi hipotermiydi. Bir yetişkinin normal vücut ısısı yaklaşık olarak 37°C iken genç kadının vücut sıcaklığı 35°C'nin altına düşmüş ve Pope hayatını kaybetmişti. Ailenin hedefindeki kurum, Pope'un psikolojik tedavi gördüğü klinikti.

Kızlarının psikolojik durumu iyi olmadığı halde neden gözetim altında tutulmadığını sorguladı aile. Klinik ise Pope'un teyzesinin evinden kaçmadan sadece 90 dakika önce kendileriyle iletişime geçtiklerinin kayıt altında olduğunu belirtti. Ancak aile, kızlarının ölümünü hiçbir zaman kabullenmeyecekti. Avukatları aracılığıyla yapacakları detaylı araştırma, kızlarının ölümünde yetkililerin ihmalkâr davranışlarını ortaya çıkartacaktı.

AİLEDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Facebook'ta Gaia Pope için sayfa açan aile, bu dönemde kendileriyle iletişime geçen muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmadı. Pope'un kuzeni Marienna Pope-Weidemann, muhabirlere şunları söyledi: "Bu olayın en başından beri polis ciddi hatalar yaptı. Özellikle Gaia kaybolmadan önce iki yıl boyunca pek çok kez güvenlik hatası yapıldı." Aile, Pope'un ölümünden sonra başlatılan soruşturma esnasında ellerinde polis ve sağlık görevlilerinin 50'den fazla ihmalkâr davranışı olduğunu, bu 50'den fazla yapılan hata nedeniyle kızlarının hayattan koptuğunu söyledi.

Yapılan soruşturmada memurların özellikle 7 Kasım 2017'de üç hayati saati kaçırdıkları ortaya çıktı. Gaia Pope'un teyzesi Talia, 15.41'de yeğeninin ortadan kaybolduğunu ve muhtemelen psikolojik bir atak yaşadığını yetkililere bildirdi. Tam beş kez yetkililere ulaşmaya çalışan teyzeye ancak üç saat sonra 18.18'de dönüş yapılabildiği, genç kadının 18.18'den sonra kayıp olduğunun raporlar aracılığıyla ilan edilebildiği ortaya çıktı. 18.18'den sonra karanlığın çökmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarının negatif etkilendiği, daha da kötüsü ise kaybolan Gaia Pope için 'yüksek' yerine 'orta riskli' bir arama derecesi kaydedildiği gün yüzüne çıktı.

Soruşturmanın geçtiğimiz günlerde tamamlanmasından sonra polis, Gaia Pope'un ölümündeki sır perdesini aydınlatmak için beş yıldır mücadele eden Pope ailesinden resmi olarak özür diledi. Arama kurtarma çalışmalarında özellikle ilk 48 saat içinde memurların başarısız olduğunu kabul eden Dorset polisi, aileden özür dilediklerini duyurdu. Gaia Pope'un ailesi ise beş yıldır verdikleri mücadelenin boşa gitmediğini ancak bu süreçte psikolojik açıdan çok yıprandıklarını söyledi. Gaia Pope'un kuzeni Marienna Pope-Weidemann, "Soruşturmada Gaia'nın hayatını alan kadın düşmanı kültürle mücadele ettik. Çok önemli dersler çıktı bu olayda. Gaia'nın başına gelenlerin diğer genç kadınlar için örnek teşkil etmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gaia'yı tutkusu, şefkati ve yaratıcılığıyla yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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