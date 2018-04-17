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HASAR BÜYÜK!

HASAR BÜYÜK!

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda seyir halindeki araç bir anda alev aldı

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Melin DOBRAN

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda dün saat 10.30 civarında araç yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nezif Özhançer, Toyota Estima marka aracı ile Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya doğru seyretmekteydi. 
Söz konusu araç Serhatköy civarında, motor kısmından bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine giden Güzelyurt itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 
Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Yangın sonucu araçta büyük hasar meydana geldi. 

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