Geçmeyen sivilcelere dikkat! Köpek memesi hastalığı olabilir!

Koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, tekrarlayan hassas şişlikler veya akıntılı yaralar varsa dikkat! Bu hastalık sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Hidradenitis suppurativa (HS) hastalığı adı verilen köpek memesi hastalığına tanı konulması, doğru uzmanlığa gidilmemesi durumunda 7 yıl gecikebiliyor. Peki, Hidradenitis suppurativa (HS) hastalığı nedir? Köpek memesi hastalığı neden olur? Belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Hidradenitis suppurativa (HS) hastalığı hakkında merak edilenleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Fatma Pelin Özgen anlattı.

Her yıl tüm dünyada haziran ayının ilk haftası Hidradenitis Suppurativa (HS) Fakındalık Haftası olarak kabul ediliyor. Halk arasında köpek memesi hastalığı olarak da bilinen HS, toplumda yaklaşık her 100 kişiden birinde görülüyor.



Vücudun kendi bağışıklık sisteminde yaşanan problem ile ortaya çıkan ve basit bir sivilce ile başlayan HS’ye tanı konulması, doğru uzmanlığa gidilmemesi durumunda 7 yıl gecikebiliyor. HS hastalığı erken teşhis edilmezse süreç içerisinde sivilceler koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında ağrılı, hassas şişliklere ve akıntılı apselere dönüşüyor.



Yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren bu hastalıkla ilgili 7-12 Haziran HS Farkındalık Haftası kapsamında Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Fatma Pelin Özgen önemli açıklamalarda bulundu.



“HS TANISI ORTALAMA 7 YIL GECİKEBİLİYOR”



Doç. Dr. Fatma Pelin Özgen, hastaların utandıkları için doktora gitmekte geç kaldıklarının altını çizerek; “HS’nin oluşturduğu lezyonlar hastaların yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Basit bir sivilce aslında HS hastalığının başlangıcı olabiliyor. Hastalar çekindikleri için doktora gitmiyorlar ya da dermatoloji dışındaki branşlara başvurabiliyorlar. Bu nedenle HS tanısı ortalama 7 yıl gecikebiliyor” dedi.

Hastaların şişliklerin oluştuğu bölgeleri çok iyi gözlemlemesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özgen; son 6 ayda koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında iki veya daha fazla kez şişlik oluşuyorsa mutlaka bir dermatoloğa başvurmaları konusunda uyarıyor.



“HS, KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR”



Özgen, HS’nin genital bölge ve kasıklardaki lezyonların kadınlarda daha sık ortaya çıktığını ve hastalığın erkeklere göre kadınlarda 2 ile 5 kat daha fazla görüldüğünü belirtti. Ayrıca, birinci derece akrabalarında HS olanlarda bu hastalığın görülme ihtimalinin arttığını da dile getirdi.



“AŞIRI KİLO, SİGARA VE STRES TETİKLEYEBİLİR”



Doç. Dr. Fatma Pelin Özgen, “HS tanısı almış hastalar aşırı kilo, sigara ve stresten kaçınmalılar. Ayrıca lezyonların görüldüğü bölgelerin hijyenine de çok dikkat edilmeli. Rahat, çok sıkmayan giysiler giyilmeli ve kesinlikle sigara kullanılmamalıdır. Bu noktalara dikkat edildiğinde hastaların yaşam kalitesi artacaktır” diye konuştu.

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