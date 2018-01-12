GENİTAL BÖLGENİZE SARIMSAK SÜRERSENİZ...

Genital uçuk cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavi edilmesi oldukça zordur. Bu nedenden dolayı sizlere evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. İşte genital uçuğa iyi gelecek olan doğal tedavi yöntemleri.

Genital uçuk cinsel yolla bulaşan tedavisi zor olan bir hastalık çeşididir. Genital uçuğun tedavisi yapılsa bile daha sonra tekrarlama riski oldukça yüksektir.



Bağışıklık sistemi çöktüğü anda tekrar yakalayan bu cinsel hastalıkla alakalı size doğal tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz.



İşte genital uçuğa evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri…

Sarımsak yöntemi



Sarımsakta bulunan allicin ve yüksek miktarda antioksidan, uçuğa neden olan virüsle savaşmaya yardımcı olur. C vitamini bakımından da zengin olan sarımsak, virüslerle savaşan doğal bir madde olan interferon üretimini tetikler.



Ezdiğiniz sarımsağı problemli bölgeye sürüp 15 dakika bekletin. İlk başta yanma olabilir ancaksonra azaldığı bilinmektedir. Yeterince beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

Nim yaprağı yöntemi



Nim bitkisi ağrı ve kaşıntıyı azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.



Bir avuç Nim yaprağını yıkadıktan sonra havanda dövüp problemli bölgeye sürün. En az 30 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Günde birkaç kez tekrarlayın.

Karbonat yöntemi



Karbonat yöntemi eski zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılan doğal yöntemler arasında yer almaktadır. Vücutta oluşan yaraları kurutarak iyileştirme özelliği olan karbonatın faydasını genital uçuk tedavisinde de görebiliyoruz.



Pamuğu karbonata da batırdıktan sonra yaranın üzerine sürün. Yara karbonatla kaplandıktan sonra 1 saat bekleyip ılık suyla yıkayın. Günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

Buz yöntemi



Genital uçukta kaşıntı ve ağrı olmaktadır. Bu nedenden dolayı soğuk kompres yönteminin iyi geldiği bilinmektedir. İnce bir havluya buz sarıp doğrudan uçuk olan bölgeye koyun ve 10 dakika bekletin.



Ara ara kaldırıp birkaç dakika bekletebilirsiniz. 3-4 saatte bir tekrarlayın. Ancak her seferinde yeni buz kullanmanız gerekmektedir.





Not: Vermiş olduğumuz yöntemler alternatif tıp yöntemleridir. Herhangi bir yan etki görülmesine karşı bir uzmana danışmanız gerekir.