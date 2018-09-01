1 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için çabalayabilirsiniz. Yeni alacağınız kararlarda daha cesur hamleler yapmak isteyebilirsiniz. Alacağınız riskleri iyi analiz etmenizde fayda var. Özellikle finansal konular gündeminizde olabilir. Kontrolünüz dışında gelişen olaylara karşı sakin kalmanızda yarar var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kendi istekleriniz yönünde ilerlemeniz zor değil. Ancak ailevi konular da daha sık gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün hesapta olmayan işlere ve güvenlik, para konularına daha dikkatli yaklaşmalısınız. Aradığınız güveni hemen bulamayabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Arkadaşlarla bir arada olmak sizi daha mutlu edebilir. Duygusal açıdan paylaşabileceğiniz çok şey var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul ve sorumlu kılan durumlar içinde olabilirsiniz. Maddi hedeflerle de daha çok ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinizi daha keyifli hissedebileceğiniz, yeni şeyler keşfedebileceğiniz fırsatlar var. Uzaklarla, yabancılarla daha çok temas edebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün biraz kendi içine dönmeniz iyi gelebilir. Aynı zamanda ortaklı konular, maddi işler oyalayıcı olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün eşinizle ya da sevgilinizle ilgili konularda daha hassas olabilir ve güven arayabilirsiniz. İlişkilerinizde daha esnek ve anlayışlı olmaya bakmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün gündelik işleri düzene sokmak ve daha planlı olmak gerekebilir. Daha fazla hizmet ve işle ilgili olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün güzel şeyler için daha çok zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarla veya çocuklarınızla bir arada olmak sizi daha keyifli kılabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün oldukça gayret ve çaba içerisindesiniz. Çok şey yapabileceğiniz bir gündesiniz ancak gereksiz inatlaşmalardan vazgeçmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sanatsal konular ya da yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz imkanları kullanabilirsiniz. Düşüncelerinizde daha yapıcı olabilirsiniz.