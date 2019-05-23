GİRNE'DE KURŞUNLAMA!
İş yeri kurşunlandı!
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Bugün saat 03:00 sıralarında, Beylerbeyi - Girne'de Nergisli Sokak üzerinde faaliyet gösteren TPS Araç Takip Sistemleri isimli iş yerine kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 6 ateş edilmiş ve iş yerine ait vitrin camları kırılarak zarar görmüştür. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmamıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada mesele ile şüpheli görülen iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : TPS Araç Takip Sistemleri, Girne, kurşunlanma
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