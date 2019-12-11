GİRNE'DE SOYGUN VE YARALAMA!

Dün saat 02:00 sıralarında Girne’de gerçekleşen soygun, mülke tecavüz ve yaralama olayında iki kişinin tutuklandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre,10.12.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Atilla Sokak üzerinde, B.Z. (E-20) ve Y.O.(K-26), önceden aralarında sorun bulunan MD.Shuro AHMED’in kalmakta olduğu lojmana suç işlemek kastı

ile girdikten sonra tasarruflarında bulunan maket bıçağı ile adı edileni sol göğüs kısmından omzuna kadar

yaraladıktan sonra, söz konusu şahsa ait cep telefonunu çalıp olay yerinden kaçmışlardır. Olayın polisin

bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tespit edilerek

tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.