GİZLİ HİÇBİR ŞEY KALMASIN!

Sendikalar, 4’lü koalisyonun hedefleri arasında da yer alan, hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulmasını talep etti.

Eniz ORAKCIOĞLU

Sendikalar, 4’lü koalisyonun hedefleri arasında yer alan ve bugüne kadar kamuoyuna yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulmasını talep etti. Sendikalar, bunun yanında Mal Bildiriminde Bulunma yasasına uygun olarak yapılacak denetim sonucunda mal kaçırma, malını doğru beyan etmeme veya mal varlığındaki önemli artışı beyan etmeme ve kaynağını izah etmeme durumlarıyla ilgili olarak gerekli yasal süreç başlatılması ve Nereden Buldun Yasası çıkartılması konusunda da hükümete çağrı yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Halkın beklentisi budur”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, yolsuzlukların üzerine gidilmesi, nerden buldun yasası ve gerekirse vekil dokunulmazlıklarının kalkması önemli ve halkın beklediği icraatlar olduğuna dikkat çekerek, “Bu ülkede nerden buldun yasasının çıkartılması, bu konuda şeffaflık gösterilmesi, milletvekili bile olsa yargılanabilmesi bizim beklentimizdir. En başta da hükümetin, Hüseyin Özgürgün’ün bankadaki hesapları meselesinin üzerine gitmesini istiyoruz. Aynı zamanda servet beyanında bulunan ve hakkında birçok iddia olan, seçimi kazanamayan Kemal Dürüst veya Tahsin Ertuğruloğlu gibi kişilerin de üzerine gidilmesi gerekmektedir. Geçmişte ‘bana rüşvet verildi’ diyerek, Meclis kürsüsünde para sallayan Ejder Aslanbaba gibi olaylarında yeniden gözden geçirilip araştırılması gerektiğini düşünüyorum ki Aslanbaba rüşvet aldığını kendisi kabul etmekteydi ve buna rağmen yargı hiç bir şey yapmamıştı” dedi.

“Hükümet büyük takdir kazanır”

Hükümetin nerden buldun yasasını geçirmeyi, vekilleri sorgulatmayı başarırsa büyük bir takdir kazanacağını anlatan Şener Elcil, “Bu ülkede korkunç boyutta yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ve yasa tanımamazlık vardır. Bunun ucu yurt dışına da dayanmakta ve ülkemizde korkunç boyutta kara para aklama mekanizması çalıştırılmakta. Bunu başarmaları bizler için çok önemlidir. Yolsuzluk, usulsüzlük konularda adı geçen siyasilerin veya üst mevkide bulunanların da adlarının temizlenmesi açısından önemlidir. Bunların yanında siyasete ve siyasetçiye olan güvensizliğin başında gelen bir sebepte yolsuzluk ve usulsüzlüklerdir. Bu mesele çözüldüğü anda halkın siyaset kurumlarına olan güvenide artacaktır” şeklinde konuştu.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “Birçok şey yıllardır lafta kaldı”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ise, ülkede yapılan hukuksuzluk ve gayrı yasal işlemlerin her hukuk devletinde olduğu gibi soruşturulup, araştırılması gerektiğine işaret ederek, “Bu kişiler suçlu bulunduğu takdirde de yasada karşılığı neyse o cezaya çarptırılmalıdır. Bizim de toplum olarak beklentimiz bu yöndedir. Bunun yanında toplumun siyasilere karşı güvensizliği doruk noktadadır, eğer siyasiler tekrar bu toplumun güvenini kazanmak istiyorlarsa farklı bir şeyler yapmalıdırlar. Hukuksuz işlem yapan, rüşvet alan, gayri yasal iş yapan varsa, hükümet programında yazdığı gibi milletvekilinin bu gibi durumlarda dokunulmazlığı kalkacaksa, bu bir an önce yapılmalı ve artık vaatler lafta kalmamalıdır, ki toplumunda güvensizliği tamir edilebilsin. Çünkü yıllardır bu ülkede siyasilerin söylediği birçok şey lafta kaldı” dedi.

“Neyi bekliyoruz”

Bıçaklı sözlerine şu şekilde devam etti; “Bakıldığında kamuoyuna da yansıyan ve gayri yasal olmasına rağmen bu ülkede parayla oy satın alanların olduğu ispatlı bir şekilde ortada durmaktadır, o zaman neyi bekliyoruz. Diğer taraftan Ercan Havaalanı, Bayındırlık Bakanlığı, Limanlar, Kıbrıs Türk Havayolları ile ilgili yazılıp çizilen iddialar var, sonuç ne oldu? Artık bu ülkede hukuksuzluk ve yolsuzlukların üzerine gidilmeli ve bunları yapanlar kim olursa olsun yargılanmalıdır. Toplum ancak ülkede birşeyin değişip değişmeyeceğine bu şekilde karar verebilir.”

“Başka önceliklerimiz de var”

Çalışanlar olarak yolsuzlukların üzerine gidilmesi dışında başka öncelikleri olduğunu da belirten Bıçaklı, “Asgari ücret komisyonunun toplanarak iyileştirilmiş bir asgari ücret belirlenmesi bizim beklentilerimiz arasındadır. 1 Ocak 2018’den itibaren Kamuda çalışanlar yeterli olmamakla birlikte yüzde 7 Hayat pahalılığı artışı almıştır, almaları gerekirdi, hatta az verildi. Ama Özel Sektörde günde 10-12 saat sendikasız olarak esir gibi çalıştırılan işçiler kaç TL artış aldı? Ülkede dövizin patlama yaptığı bir dönemde, çalışanların ve halkımızın kazancı yüzde 30 oranında düştüğü dönemde yarından tezi yok komisyonun derhal toplantıya çağrılması gerekmektedir. Ben Çalışma Bakanı olsaydım eğer bugün asgari ücret komisyonunu toplardım. Asgari ücret günün koşullarına göre belirlenmeli ve 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmalıdır” diye konuştu.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan,“Söylemde kalmamalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan da, artık yazılı ve görsel basında güzel cümleler duymaktan usandıklarını belirterek, “Ama bunları söylemekten birileri usanmadı. Biz artık söylemde değil, icraat ve uygulamada bir şeyler görmek istiyoruz. Biran önce bunun olması gerekir ki bu konuşulanlar geçmişte olduğu gibi söylemde kalmasın. Bu güne kadar bu tarz hükümet programları ve öncelikler iddiada kalmıştır, artık işin iddianın ötesine geçmesi gerekir. Suçlu olan varsa suçunun mahkemeler karşısında tescil edilmesi gerekir, aksi halde bunları konuşmaya ve tartışmaya devam edeceğiz. Bu konuda hem iddia edilen kişiler rahatsızdır, hem de toplum bunların cevabını beklemektedir. Yolsuzluk ve hukuksuzlukları eğer varsa ortaya çıkarmak hükümetin asli görevlerinden biridir. 4’lü koalisyonu kuranlar bunu bu halka taahhüt etmiştir, bu nedenle halk da beklenti içindedir” dedi.

“Güven problemi giderilmeli”

Toplumun en büyük problemi olan ekonomik ve sosyal sıkıntılardan daha önemlisinin güven problemi olduğunu vurgulayan Kaptan, “Öncelikle güven problemi aşılırsa ve söylenenler yerine gelirse, bu güven de toplumda yeniden uyanırsa, diğer sorunların aşılmasında da tüm kesimler ve halk yardımcı olur” şeklinde konuştu.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek; “Hukuk ve adalet değer bulmalı”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek ise, 4’lü koalisyon hükümetinin henüz daha güven oyu almadığına dikkat çekerek, “Hükümet programı daha okunmadı ama zaten seçim sürecinde de 3 partinin de yolsuzluklar ve hukuksuzluklar konusunda hassasiyeti olduğu ortadaydı, bunu da seçimlerden önce propaganda sürecinde ortaya koymuşlardı. Umudumuz ve dileğimiz bu ülkede hukukun, adaletin yeniden toplumsal anlamda değer bulmasıdır. Bu hükümet bu konuda ciddi ve tutarlı bir adım atarsa, halk olarak, sendikalar ve sivil toplum örgütleri olarak da bu cesur adımları atanların yanında olacağız” diye konuştu.

“Adam kayırma ve partizanlık son bulmalı”

Beklentilerinin ülkede hukukun ve adaletin her alanda, her kesimde olması gerektiğini belirten Hasan Felek, “Adam kayırma ve partizanlığın da biran önce bu ülkede son bulmasını gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Yeni Bakış