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GÖKHAN NAİM CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

GÖKHAN NAİM CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

Akıncılar’da tespit edildi...

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen H.S. (E-33), dün Akıncılar’da tespit edilerek tutuklandı.

H.S. ve daha önceden tutuklu bulunan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad tutukluk sürelerinin uzatılması maksadıyla bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

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