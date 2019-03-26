GÖKHAN NAİM CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!
Akıncılar’da tespit edildi...
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen H.S. (E-33), dün Akıncılar’da tespit edilerek tutuklandı.
H.S. ve daha önceden tutuklu bulunan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad tutukluk sürelerinin uzatılması maksadıyla bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.
Etiketler : Gökhan Naim, cinayet, gelişme
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.