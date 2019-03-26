GÖKHAN NAİM CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen H.S. (E-33), dün Akıncılar’da tespit edilerek tutuklandı.

H.S. ve daha önceden tutuklu bulunan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad tutukluk sürelerinin uzatılması maksadıyla bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.