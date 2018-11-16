GÖKYÜZÜNDE NEFESLER KESİLDİ

15 Kasım kutlamaları dolayısıyla Adada bulunan Solo Türk gösteri ekibinin Girne’deki gösterisi ilgiyle izlendi.



Girne Kordonboyu’nda saat 15.30’da başlayan gösteri, bölgede toplanan binlerce vatandaşa keyifli ve heyecanlı anlar yaşattı.



Yaklaşık 45 dakika süren gösteriyi, Cumhuriyet kutlamalarına katılan bazı yabancı diplomat ve gazeteciler de ilgiyle takip etti.