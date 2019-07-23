GÖNYELİ'DE YANGIN!

Bugün saat 13.30 sıralarında, Gönyeli’de Soylu Sokak üzerinde bulunan iki kattan oluşan bir villada tadilat maksatlı ısıtma yöntemi ile boya kazıma işlemi yapıldığı sırada çatının ahşap kısımlarının tutuşması sonucu, çatının 15 metrekarelik kısmı yanarak zarar gördü.

Polisten alınan bilgiye göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturmadı devam ediyor.