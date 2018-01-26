GÖRÜŞME SONRASI BASINA AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün temaslarını sürdürüyor. Özgürgün bugün saat 11:00’de TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i ziyaret etti.

Hüseyin Özgürgün, Özyiğit ile görüştükten sonra şu açıklamayı yaptı.

Gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür ederiz.

Görüşlerini daha önceden biliyoruz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bu açıdan ziyaretimizi yaptık. Sonuçta sadece hükümet meselesi değil başka konularda da konuşabileceğimizi biliyorduk.

Ülkenin içinde bulunduğu arzu etmediğimiz gelişmeler oldu.

Güçlü bir hükümetin kurulması ve süratle bekleyen sorunların halledilmesi gerekiyor. Bu çerçevede üzerimize düşen neyse yapacağız.

Polis güvenliği sağlamakta ve özveri ile görev yapmaktadır.Fikire fijirle karsilik verilmesi gerek. Meclise veya baska yere saldirilmasi kabul edilemez. Polis ustune duseni yapmalidir