MARUL,ISPANAK,SEMİZOTU VE DEREOTU'NUN HASADI DURDURULDU!

Bu haftaki denetimlerde İthal Yeşil Biber, Gala Elma ve Kuru Kayısı imha edildi. 3 üreticiye ait Marul, Semizotu, Dereotu ve Ispanakın hasadı ise durduruldu...

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimleri sürüyor.

Dairenin yaptığı bu haftaki denetimlerde İthal Yeşil Biber, Gala Elma ve Kuru Kayısı imha edildi; 3 üreticiye ait Marul, Semizotu, Dereotu ve Ispanakın hasadı ise durduruldu.

Analizlerde limit üstü kalıntı tespit edilen Onbaşı İşletme Ltd’e ait Yeşil Biber ve Gala Elma ile Assembol İthalat İhracat’a ait Kuru Kayısı imha edildi.

Açıklamada; analiz yapılan yerli ürünlerden Marul, Enginar, Narenciye çeşitleri, Ispanak, Domates, Salatalık, Semizotu, Biber Yeşil Çarli,Taze Fasulye, Kabak, Roka, Dereotu, Kereviz, Taze Soğan, Turp ve Çilek olmak üzere

54 numuneden 50’sinin temiz olduğu, 4 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.

Analizlerde limit üstü kalıntı çıkan Güvercinlik’ten Zübeyde Gülden’e ait Semizotu ve Dereotu ile Çayönü’nden Eylem Açıkyıldız’a ait Ispanak’ın hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü kalıntı çıkan Karşıyaka’dan Sinem Kardana’ya ait Marul’daki 2’nci alımda da limit üstü kalıntı çıkması üzerine ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.