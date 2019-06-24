Göz sağlığınızdan olmayın!

Yaz ile birlikte birçok hastalık geride kalsa da sıcak mevsimlere özgü bambaşka hastalıklarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu hastalıkların başında gelen göz enfeksiyonları, özellikle de havuz kullanımına bağlı olarak bir salgına dönüşebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, göz enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemleri anlatıyor.

Söz konusu yaz ayları olduğunda bazı dış etkenler, göz hastalıklarının gelişmesine neden olur. Özellikle de yazın sıcaklarından bunalan kişilerin tercih ettiği havuzlar, temizliğinden emin olunmadığında ciddi sorunlara davetiye çıkarabilir. Daha çok;

• Havuzu çok sık kullanan kişilerde,

• Vücut direnci düşük olan kişilerde,

• Kontakt lens kullanan kişilerde görülür. Kontakt lensin en büyük handikabı ise havuzun suyunu emerek, mikroorganizmaların gözeneklere yerleşmesine sebep olur ve enfeksiyonlar gelişir.

Konjonktivit liderliği bırakmıyor

En çok karşılaşılan sorunların başında ise konjonktivit gelmektedir. Klorlama veya farklı dezenfeksiyon işlemleriyle sterilizasyonu sağlanmayan havuzlardan bulaşan virüs, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmalar sebebiyle ortaya çıkar. Genel olarak;

• Gözlerde sulanma,

• Yanma,

• Kızarıklık,

• Gözlerde batma hissi,

• Kaşıntı,

• Lens kullanılıyorsa zorlanma,

• Göz çevresinde yapışkan ince bir tabaka şeklinde kendini belli eden konjonktivit problemi aynı zamanda ışığa karşı hassasiyete sebep olur. Bu şikayetleri yaşayan kişilerin mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurması gerekir. Çünkü ihmal edildiğinde çok daha ciddi sorunlara sebep olabilir.

Klor, alerjik reaksiyona sebep olabilir

Yaz aylarında en sık zaman geçirilen alanlardan biri olan havuz, içinde barındırdığı klor sebebiyle gözde önemli problemlere yol açabiliyor. Bunlardan bir diğeri ise alerjik reaksiyonlardır. Özellikle de alerjik bünyelerde ve hassas kişilerde sıklıkla rastlanılan bu durumu engellemek için alınması gereken en basit önlem deniz gözlüğü kullanımıdır.

Kimyasal konjonktivite dikkat

Havuzdaki klorun sebep olduğu göz hastalıklarından biri de kimyasal konjonktivittir. Bu durum havuzda çok fazla zaman geçiren kişilerde gözlemlenir. Çünkü havuzun az klorlanması gibi çok klorlanması da bu hastalığa sebep olabilir. Normal konjonktivit ile benzer şikayetlerle kendini belli eden kimyasal konjonktivit; gözlerde batma, yanma, kaşıntı ve ışığa karşı hassasiyete yol açar.

Havuzdaki mikroorganizmalar korneaya yerleşebilir

Havuzda bulunan mikroorganizmaların korneaya yerleşmesiyle birlikte kornea iltihabı gelişebilir. Saydam tabakasında beyaz leke oluşabilir bu duruma şiddetli batma ve yanma eşlik edebilir. Hatta iltihabın çok ilerlemesi durumunda korneada delinme yaşanabilir. Bu durum görmede azalma ve hatta kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Yaz aylarında göz enfeksiyonlarından nasıl korunabiliriz?

• Temizliğinden emin olunmayan havuzlara girilmemeli,

• Deniz gözlüğü kullanılmalı,

• UV ışınlarını filtreleyen güneş gözlükleri kullanılmalı,

• Havuz ve denize girerek gün sonunda atılabilen günlük kontakt lensler kullanılmalıdır.