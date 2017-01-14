GÜNEYDE HIRSIZLIK YAPACAKLARDI!

Gazimağusa polisinin, bir saat arayla iki eve girerek hırsızlık yapan 4 kişi aleyhine yürüttüğü soruşturma bitti. Dört zanlıdan biri cezaevine gönderilirken diğerleri yüklü nakdi teminat karşılığında serbest bırakıldı

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa polisinin, bir saat arayla Tuzla ve Mutluyaka’da bulunan iki ayrı eve gizlice girerek hırsızlık yaptığını tespit ettiği Mehmet Ali Bekis, Kahraman Önen, Hakan Şirin ve Civan Avcı’nın aleyhine yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Müfettiş Muavini Halil Seven, yaptığı soruşturma ve araştırmalara göre, Mehmet Ali Bekis, Hakan Şirin ve Civan Avcı’nın konu suçları işlemek için Türkiye’de plan yaptıklarını tespit ettiğini vurguladı ve bahse konu kişilerin Kahraman Önen’i Türkiye’den Güney Kıbrıs’ta hırsızlık yapmak amacıyla getirttiğini öğrendiğini belirtti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzuruna çıkarılan Mehmet Ali Bekis ve Hakan Şirin 6, Civan Avcı 8 bin TL nakdi teminat karşılığında işledikleri suçlardan ileride yargılanmak üzere serbest kalırken, ülkede bağı olmayan Kahraman Önen ise 3 ayı geçmeyen bir süreliğine cezaevine gönderildi.

Organize suç

Dünkü teminat duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten savcı yardımcısı Serhan Bundak, meseleyle ilgili olguları aktarması için, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube Amirliği'nde görev yapan Müfettiş Muavini Halil Seven’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Müfettiş Muavini Halil Seven, 1 Ocak 2017 tarihinde, Mehmet Ali Bekis’in organizesiyle Kahraman Önen, Hakan Şirin ve Civan Avcı’nın Tuzla ve Mutluyaka’daki evlere girdiğini söyledi.

Konu evlerden toplam 3 bin 840 TL değerinde bir kamera ve 4 kol saati sirkat edildiğini kaydeden tanık müfettiş Halil Seven, Kahraman Önen’in aynı gün başka bir evden bin 100 TL değerinde cep telefonu sirkat ettiğini tespit ettiklerini dile getirdi.

Halil Seven, yaptığı soruşturma ve araştırmalara göre, Mehmet Ali Bekis, Hakan Şirin ve Civan Avcı’nın konu suçları işlemek için Türkiye’de plan yaptıklarını tespit ettiğini vurguladı ve bahse konu kişilerin Kahraman Önen’i Türkiye’den Güney Kıbrıs’ta hırsızlık yapmak amacıyla getirttiğini öğrendiğini anlattı.

Bu yönde elinde açık ifadelerin bulunduğunu belirten Halil Seven, tüm zanlılar aleyhine yürüttüğü soruşturmasını tamamladığını belirterek, mahkemeden zanlıları statülerine göre uygun teminata bağlamasını istedi.

Huzurundaki şahadeti ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, ülkede yasal statüsü olmayan Kahraman Önen’i her ne şart altın olursa olsun 3 ayı geçmeyen bir süre Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderirken, diğer üç zanlıyı da yüklü miktarda nakdi teminata bağlandı.

Yargıç Mehmet Ali Bekis ve Hakan Şirin’i 6, Civan Avc’yı da 8 bin TL nakdi teminat karşılığında işledikleri suçlardan ileride yargılanmak üzere serbest bıraktı. Ayrıca Mehmet Ali Bekis ile Hakan Şirin’in 100 biner TL’lik şahsi kefalete de bağlayan mahkeme, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin KKTC’den çıkışını yasakladı.

Kıbrıs