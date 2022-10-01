Gürpınar: Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Gürpınar: Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
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İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar’ın BRT‘ye yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını, ancak tehlikenin henüz geçmediğini söyledi.
Gürpınar hava şartlarından dolayı, yangının tekrar alevlenmesinin söz konusu olabileceğini belirtti.
Gürpınar soğutma çalışmalarının devam ettiğini de ifade etti.
BRT
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