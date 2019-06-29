GÜZELYURT PORTAKAL FESTİVALİ BAŞLADI

Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 42. Güzelyurt Portakal Festivali, 28 Haziran-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Güzelyurt Festival Parkı’nda yer alacak 42. Güzelyurt Portakal Festivali, düzenlenen görkemli törenle açıldı.

Açılış öncesinde Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu Önü’nden başlayan ve Güzelyurt Çarşısı boyunca devam eden kortej gerçekleştirildi.

Festival için ülkeye gelen konuk belediye yetkilileri, bölge okulları, kültür sanat dernekleri, kurum, kuruluş, spor kulüpleri ve animatör ekiplerin yer aldığı kortejde, çeşitli dans ve akrobasi gösterileri sunuldu.

Güzelyurt Festival Parkı’nda sona eren kortejin ardından, Güzelyurt Festival Parkı Amfi Tiyatro’da yer alan açılış törenine geçildi.

42’nci Güzelyurt Portakal Festivali’nin açılış konuşmasını yapan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Portakal Festivalini her geçen yıl daha da geliştirerek bir marka haline getirdiklerini belirterek, festivalin Güzelyurt’un en önemli ürünü olan narenciyenin tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Özçınar, bugüne kadar festivalin devamının sağlanmasına katkı koyan herkese teşekkür ederek, Belediye olarak narenciyenin tanıtılması ve pazarlanması adına üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar da 42. yılında olan festivalin 21 yıldır bu görevi sürdüren Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, Başkan Özçınar’ı, Belediye Müdürülüğünden emekliye ayrılmış olan Süleyman Aldağı ve emeği geçenleri kutladı.

Tatar, kendisinin bu makama kolay gelmediğine işaret ederek, 1994 yılında Güzelyurt Portakal Festivali’ne bir sanatçının getirilmesine katkı koyduğu günleri anımsadığını ve o festivalde yaptığı bir konuşmanın siyasete girmesine vesile olduğunu anlattı.

Böylece siyasete ilk adımını Güzelyurt’ta attığını ifade eden Tatar, Güzelyurt’un kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

Her zaman her mevkide Güzelyurt’taki festivale katılmaya çalıştığını belirten Tatar, festivalde emeklerini sergileyen stant sahiplerini, sponsorları ve katkı koyan herkesi kutladı.

Başbakan Tatar, ‘ Ne mutlu bize ki Güzelyurt gelişiyor ve daha da güzel oluyor. KKTC de büyüyor’diye sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Başbakan Tatar’a, kardeş şehir Manisa Büyükşehir yetkililerine, sponsorlara ve geceye katılan diğer bakanlar anı plaketi takdim edildi.

Daha sonra ise kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Türkiye’nin sevilen seslerinden Edip Akbayram, Mehmet Erdem ve grup Atena’nın sahne alıp, çeşitli dans gösterileri, animasyon, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği 42. Güzelyurt Portakal Festivali 7 Temmuz’a kadar devam edecek.

Festival süresince bu yıl yine binlerce şişe portakal suyu ve binlerce torba portakal dağıtılarak, Belediye tarafından oluşturulacak stantlarda her akşam halka taze sıkılmış portakal suyu ikram edilecek.