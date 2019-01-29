HAK-SEN BAŞBAKANLIK ÖNÜNE GİTTİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nde işten çıkarılan personelin görevlerine geri döndürülmesi için bugün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Türkmen, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nin TC-KKTC ortak şirketi olduğunu ve yaklaşık 18 yıldır Bayındırlık ve ulaştırma Bakanlığı yönetiminde görevine devam ettiğini kaydetti.

Devletin yönettiği bu şirkette işlerine son verilen 11 kişinin, kendi maddi imkanları ile Türkiye’de eğitim görerek belge aldıktan sonra göreve başladıklarını ifade eden Türkmen, böylesi bir personelin işten çıkrılmasının tamamen kötü yönetimden kaynaklandığını söyledi.

Türkmen, hükümet yetkililerine sıkıntılarını aktardıklarını ve Bakanlar Kurulu’nda konunun gündeme gelmesini ve 11 personelin yeniden istihdamı yönünde olumlu sonuç çıkmasını beklediklerini söyledi.

Türkmen’in açıklamasının ardından işten durdurulan personel adına basın açıklamasını okuyan Ertaç Demirtaş ise sorunu çözmenin Başbakanlık ile ilgili bakanlığın görevi olduğunu ifade etti.

HAK-SEN’in üyesi olan veya olmayan tüm gemi adamlarının yasal haklarının sonuna kadar takipçisi olacağını da kaydeden Demirtaş, beklentilerinin bir an önce bu soruna çözüm bulunması olduğunu söyledi.