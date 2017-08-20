Halkın Partisi, Kooperatif Merkez Bankası’nın zarara uğratılması olayını Savcılığa taşıdı

Halkın Partisi, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun bazı kararlarıyla bankanın zarara uğratılması olayını savcılığa taşıdı ve olayın polis ile işbirliği halinde soruşturulmasını istedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, konu ile ilgili yazılı açıklamasında Parti Meclisi üyesi avukatlar ile birlikte bankanın zarara uğratılması olayını ve kendilerine iletilen Merkez Bankası raporunu Hukuk Dairesi’ne ileterek yasalar çerçevesinde gereğinin yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yapılan başvuruda bankayı zarara uğrattıkları denetim raporunda saptanan ve istifa eden üyelerin şimdi de iştiraklerin yönetimine getirildiklerine, bunun yeni bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Başvuruda ayrıca bahse konu raporla hukuka aykırı kararlara imza attıkları saptanan Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerinin bugün halen görevde olduklarına da dikkat çekilerek, bu kişilerin de olası cezai sorumluluğuna işaret edildi ve savcılığın polis ile birlikte devreye girmesi istendi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay “Halka ait kurumlara sahip çıkmak için hükümet olmayı beklemeye gerek yoktur. Bugünden kurumlarımıza sahip çıkıyoruz çünkü Halkın birikimlerinin boşa harcanmasını, kurumlarımızın içinin boşaltılmasını istemiyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.