"Kalkınma Bankası’nın verilemeyecek hiçbir hesabı yok"

İbrahimoğlu, Bankanın denetime açık şeffaf bir kurum olduğunu, verilemeyecek hiçbir hesap bulunmadığını da vurguladı.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir süreden beri bazı sosyal medya hesapları ile bir basın organında yapılan haberlerle, KKTC Kalkınma Bankası’ndaki icraatların eleştirildiğini, Bankanın imajını kötülemek, yıpratmak ve itibarsızlaştırmaya çalışmak suretiyle algı yaratılmaya veya yönetilmeye çalışıldığını belirtti.

Bankanın kurulduğu1993 yılından bu yana kullandırdığı kredilerle ulusal ekonominin büyümesine ve gelişmesine yaptığı katkıların yadsınamayacağını belirten İbrahimoğlu, Kalkınma Bankası’nın bu görevi, ekonomiye ve/veya reel sektöre avantajlı kredi olanakları sağlayarak yıllardan beridir başarı ile sürdürmekte olduğunu ifade etti.

Kalkınma Bankası’nda tüm icraatların Yasa, Tüzük ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde yapılmakta olduğuna dikkat çeken Ercan İbrahimoğlu “Bankanın kuruluş çalışmalarında da bulunan bir kamu görevlisi ve Genel Müdür olarak görevde bulunduğum sürede mevzuat dışı hiçbir uygulamaya imza atmadığımı belirtmekte yarar görmekteyim” dedi.

Kalkınma Bankası’nın denetime açık şeffaf bir kurum olduğunu, verilemeyecek hiçbir hesap olmadığını vurgulayan İbrahimoğlu, bankanın, Anayasal ve Yasal kurumların kendilerine verdiği yetkilerle denetime her zaman açık olduğunu, yapılan tüm icraatların Yasalar, Tüzükler ve Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde yapılmakta olduğunu kaydetti.

“Yapılan icraatlarla ilgili hakkımda ne bir soruşturma gündemdedir ne de gelecek seçimlerde milletvekilliği adaylığına soyunmaktayım. Kişisel hırs ve ihtirasların sonucunda yapılan yayınlara cevap vermedikçe ‘kalkınma babandan miras mı kaldı?’ diyecek kadar haddini aşan bir şekilde şahsımı ve ailemi hedef alacak kadar kendini kaybederek saldırganlaşan bu zihniyete cevap vermenin boşa harcanan zaman olduğunu düşünüyorum” diyen İbrahimoğlu, görevini yapmaya devam edeceğini belirtti.