Hamilelik öncesi ve sonrası masajla rahatlayın

Masaj demek yenilenmektir. Masaj, kan dolaşımını hızlandırır ve vücuttaki dokuları yeniler. Günümüzde birçok yerde bilinçsiz şekilde masaj yapıldığını söyleyen Klinik Direktörü Seycan Tanfer, “Masajı uzman masöz veya masör fizyoterapistler uygulamalı” dedi.

DEPRESYONDAN UZAKLAŞTIRIR

Masaj, kan dolaşımını hızlandırır ve depresyonu yatıştırır. Ayrıca masajın bağışıklık sistemini güçlendirdiğine ve ağrıların azalmasına yardımcı olduğuna dikkat çeken Seycan Tanfer, “Düzenli masaj terapisi alan kişiler stresten, depresyondan kurtulur” diye konuştu.

KENDİNİZİ İŞİN UZMANINA BIRAKIN

“Yanlış yapılan masaj vücudunuza zarar verebilir. Ancak masaj; doğru ellerde, hijyenik ortamda, uzman masöz veya masör fizyoterapistler tarafından yapılırsa zarar vermez” diyen Seycan Tanfer, masaj çeşitleri hakkında şu bilgileri verdi:

Medikal masaj: Mekanik ve refleks etkilerinin çoğalmasını amaçlayan bir masaj türüdür.

Klasik (İsveç) masajı: 5 ana tekniği vardır. Efloraj, petrisaj, kan dolaşımını hızlandıran adaleyi güçlendirir.

Taş masajı-Shiatsu masaj:Japoncada ‘parmak basınç’ anlamına gelir. Uzakdoğu masajıdır. Vücuttaki enerji kanallarını uyararak yeniden dengeleyen bir terapidir. Bedeni dengeler ve rahatlatır.

Bali masajı: Orta şiddetle ve basınçla uygulanan masajdır.

Thai masajı: Yoga, zen shiatsu ile benzerlik gösterir. Esneklik kazandırır, vücut enerjisini artıran masajdır.

Refleksoloji: Ayağa uygulanan masajdır. Ayağımızın altındaki noktalara basınç yapılır. Rahatlatan, efloraj ve petrisaj tekniklerle ağrımızı azaltan masajdır.

Cleo (lenf drenaj) masajı: Derin doku masajıdır. Cleo masajı, derin ve sert baskılarla lenflerin açılmasına, rahatlamasına, dokuların yenilenmesine sebep olan masaj türüdür.

Kupa-bardak masajı: Kupalarla uygulanan masaj türüdür. Problemli bölgelere uygulanır. Selülit, çatlak ve sarkmış bölgelere toparlama amaçlı yapılan masajdır.

ANNE VE BEBEĞİN RAHAT BİR DOĞUM GEÇİRMESİNİ SAĞLAR

Hamile masajı: Hamilelikte bazı ağrıların olması normaldir. Bu masaj, hamileliğe bağlı bazı rahatsızlıkları azaltmaya yönelik olacak şekilde yapılır. Anne ve bebeğin rahatlaması amaçlanır.

Gebeleri doğuma hazırlamak için kolaylıkla yapılabilecek bir masaj olduğunun altını çizen Seycan Tanfer, hamile masajı hakkında detaylı bilgileri şu şekilde sıraladı: ”Hamilelik öncesi masajı; normal doğum yapmak isteyen anne adaylarını doğuma hazırlamak için hamile kalmadan önce yapılan bir masaj türüdür. Hamile kaldıktan sonra eğer herhangi bir düşük riski varsa ilk 3-4 ay hamile masajı uygulanması doğru bir yaklaşım değildir. Gebeliğin 5-6. aylarında ortaya çıkan hem bedensel, hem ruhsal değişimle, omurgaya binen yükün artmasıyla birlikte bel, omuz, kalça, sırt ve boyun bölgelerinde ağrılar ve gerginlikler meydana gelebilir. Özellikle bel, boyun, baş ve sırt, kol, bacak, ayaklara yapılan masaj, zihinsel rahatlamaya yol açar. Hafif tempoda, çok baskı yapmadan uygulanan masaj ile birlikte yorgun kaslar gevşer. Kan dolaşımı artar, vücutta biriken toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Hamile masajı; doğum esnasında hem anne adayına, hem bebeğe kolaylık sağlar. Anne ve bebek daha sağlıklı olur.”