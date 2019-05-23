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HAMİTKÖY CAMİDE YANGIN!

HAMİTKÖY CAMİDE YANGIN!

Yangın!

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün, saat 13:30 sıralarında Hamitköy’de bulunan camiinin kütüphane kısmında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, kitaplık ve içerisindeki muhtelif kitaplar, 1 adet dolap, bir adet buzdolabı, bir set koltuk, migro dalga fırın, semaver ve asma tavan yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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