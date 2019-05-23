HAMİTKÖY CAMİDE YANGIN!
Yangın!
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün, saat 13:30 sıralarında Hamitköy’de bulunan camiinin kütüphane kısmında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, kitaplık ve içerisindeki muhtelif kitaplar, 1 adet dolap, bir adet buzdolabı, bir set koltuk, migro dalga fırın, semaver ve asma tavan yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.