16 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanıza dönebilir, bazı konuları kabullenme içine girebilirsiniz. Fikirlerinizi yaymak için fazla ısrarcı olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde engeller çıkabilir. Duygusal konularda daha dağınık olabilirsiniz. Yaşadığınız olayları netleştirme ihtiyacı içinde olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün geleceğinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Sosyal konulara daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. İşlerinizde öngörmekte zorlandığınız konular olabilir. Yeniden harekete geçmek için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Planlarınızda aksamalar yaşanabilir. Gün içinde bazı olaylarda sıkıntılar olabilir. Sabırlı olmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz konuları ilerletmek için üstlerinizden yardım alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek sizin için iyi olabilir. Günlük programlarınızda sıkışıklıklar olabilir. Mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün üzerinde kafa yorduğunuz konularda olayları daha rahat görebileceksiniz. Yeni konular gündeme gelebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek ve düşüncelerinizi onlara açmak iyi gelebilir. Gün içinde sorumlu olduğumuz konularda ivme kazandırmak isteyebilirsiniz. Acele davranmayın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün hayatınızla ilgili sizi endişelendiren konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda karar vermek isteyebilirsiniz. Finansal konularda yeniden hareketlenmeler olabilir. Kriz yaratan konulara karşı sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Ani kararlar almamaya özen gösterin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün eşinizle ilgili konulara uyumlu yaklaşabilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlara karşı temkinli davranmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Duygusal anlamda sizi sıkan konuların üzerinde fazla durmayın. İşlerinizi yeniden harekete geçirmek isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak sizi rahatlatabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma hayatınızdaki koşullar sizi yorabilir. Sorumluluklarınızın artacağı bir gündesiniz. İş hayatınızda ön göremediğiniz konulara dikkatli yaklaşın. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu durum sizin konuşmalarınıza da yansıyabilir. Olaylar karşı sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde aile ziyaretleri yapabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün keyif alacağınız işlere yönelebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Sevdiğiniz şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Birçok işi bir anda yapmak isteyebilirsiniz. Yeni konular sizi cezbedebilir. Duygusal açıdan çok rahat olmayan bir gündesiniz. Kişisel konularda dalgalanmalar olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizde bir takım değişiklikler yapmak için araştırma yapabilirsiniz. Gün içinde ailenizle ilgili konularda daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi tekrardan toparlamak için fırsatınız olacak. Ev hayatınızla ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. İşlerinizde başkalarından destek görebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün etrafınızdaki insanlarla uyum içinde hareket etmek isteyebilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylarla ilgilenebilirsiniz. Ticari anlaşmalar için uygun zamanlar var. İşlerinizde başkalarıyla plan yapmanız gerekebilir. Hareketlenen işlerde ani kararlar almayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yapacağınız harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeniden harekete geçmek için çaba gösterebilirsiniz. Alacağınız destekler sizi biraz olsun rahatlatacaktır. İlişkilerinizde dalgalanmalar olabilir. Sakin yaklaşmanızda fayda var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün olumlu hissedeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularda gelişmeler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için çaba gösterebilişiniz. Yeniden harekete geçirmek istediğiniz işler gündeminize gelebilir.