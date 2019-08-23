Hareket kabiliyetiniz azaldıysa dikkat!

Omuz geniş ve çok yönlü bir hareket aralığına sahiptir. Omuzda herhangi bir problem serbest hareket etme yeteneğinizi engeller, çok fazla ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Omuz problemlerinin çoğu sadece küçük bir alanı etkiler ve nispeten iyileşmesi kısa sürer. Ancak bazen omzunuzdaki problem daha geniş ve uzun süreli bir durumun parçası olabilir. Peki, Omuz ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir?

Omuz ağrısı özellikle kolunu kullanarak çalışan kişilerde doktora başvurma nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. Omuz ağrısı bel ve boyun ağrısından sonra en fazla karşılaşılan problemlerden biridir. Omuz ağrısına neden olabilecek birçok etken vardır ve çoğu insanda omuz ağrısı uygun bir tedavi ile zamanla iyileşir. Peki, Omuz ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

OMUZ HAKKINDA

Omuz, kolun her yöne serbestçe hareket etmesini sağlayan hareketli bir yapıdır. Omuz problemleri kol hareketini kısıtlayarak ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir. Omuz üç ana kemikten oluşur. Bunlar: Uzun kol kemiği, kürek kemiği veya köprücük kemiği. Omzunuz, çeşitli bileşenlerden oluşan, karmaşık ve oldukça hareketli bir yapıdır. İki eklem vardır:

Glenohumeral eklem: Üst kol kemiğinizin, kürek kemiği ile bağlandığı yer.

Akromiyoklaviküler eklem: Kürek kemiğinizin tepesinin köprücük kemiğinizle (klavikula) buluştuğu yer.

Güçlü bağ dokusu omuz kapsülünüzü oluşturur. Bu, uzun kol kemiğinizin başını eklem soketindeki yerinde tutar. Eklem kapsülü, sinovyal bir membranla kaplı. Eklemi yağlayan ve besleyen sinovyal sıvı üretir. Güçlü tendonlar, bağlar ve kaslar da omzunuzu destekler ve stabil hale getirir.

Omuz ağrıları toplumumuzda yaygındır. Genç insanlarda, ağrının bir kaza veya yaralanma nedeniyle ortaya çıkması daha olasıdır. Ancak yaşlandıkça omuz eklemi ve rotator manşet tendonunda doğal aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu zaman içinde sürekli acı verici olabilir.

OMUZ AĞRISININ NEDENLERİ

Omuz ağrısının birçok nedeni vardır ve bunların hepsi omuz eklemi veya ilişkili yapıların problemlerinden kaynaklanmaz. Olası nedenler şunlardır:

Osteoartrit

Kıkırdak, eklemlerin birleştiği yerde kemiklerinizin ucunu kaplayan pürüzsüz, yastıklı bir dokudur. Sağlıklı kıkırdak eklemlerinizin sorunsuz hareket etmesine yardımcı olur. Zamanla kıkırdak aşınabilir veya osteoartrit gelişimine yol açan yaralanma veya kaza nedeniyle zarar görebilir.

Sinovit

Sinovyal zarı iltihaplandığı zamandır. Başka bir durumun (örneğin romatoid artrit ) bir sonucu olarak veya bir yaralanma sonucu ortaya çıkabilir. Bazen nedeni bilinmeyebilir.