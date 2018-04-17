İÇİMİZİ SIZLATIYOR!

Lefkoşa’nın, Girne Kapısı’nda tarihi Mücahitler Parkı’nın çöplüğe dönüşmesi içimizi sızlatıyor

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’nın göbeğinde, Girne Kapısı’nda bulunan tarihi Mücahitler Parkı kendi haline terk edilmiş vaziyette.

Tam bir çöplük haline dönüşen parkın durumu herkesi üzüyor. Özellikle milli günlerde devlet yöneticilerinin yanı sıra kurum ve kuruluşların, ayrıca yurt dışından gelen ziyaretçilerin çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundukları Atatürk heykelinin 5 metre ötesindeki park akşamları da içicilerin buluştuğu bir yer oldu.

Geçmişte parkı işleten şahıslara ait büfe ve diğer eski eşyalar da gelişi güzel etrafa saçıldı. Park içerisinde bulunan kadın-erkek tuvaletleri ise adeta mikrop yuvasına döndü. Tuvaletlerin içler acısı hali gözle görülürken, çevreye yaydığı kötü koku da dayanılacak gibi değil.

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