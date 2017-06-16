HASTANE, HAMAM GİBİ!

Emine DAVUT YİTMEN

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde merkezi soğutma sistemi bakım- onarım çalışmaları nedeniyle çalışmıyor. Sistemle ilgili çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Hastanede, merkezi soğutma sitemi ile birlikte ayrı split klimalar da bulunuyor. Bu klimaların bir kısmının çalıştığı, bir kısmının ise arızalı olduğu ve tamir için beklediği öğrenildi.

Vatandaşlar, yaz günlerinde hastanede klimaların çalışmamasından dolayı şikayette bulunarak, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Dizdarlı: Bakım çalışması yapılıyor

Hastane Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sistemin bakım çalışması nedeniyle yaklaşık 20 gündür durdurulduğunu ve bir hafta içinde yeniden normal hale döneceğini belirtti. Bazı servislerde ise klimaların çalışmaya başladığını kaydetti.

İncirli: Ciddi altyapı eksiklikleri var

Tıp - İş Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli de hastanenin ciddi altyapı eksiklikleri olduğunu söyledi. İncirli, çok yoğun kullanılan hastanenin fiziki koşullarının da kötü olduğunu ifade ederek, tüm bunların giderilmesi için sürekli bakım- onarım gerektiği kaydetti. İncirli, bakım-onarım işlerinin de yavaş olduğu, özellikle sıcak havalarda hastanenin soğutma sisteminin düzgün çalışması gerektiğini aktardı.

Arifoğlu: Planlama ve programlama önemli

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu ise planlama ve programlamanın önemine işaret ederek, işlerin zamanında yapılması gerektiğini belirtti.

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