PARK HALİNDEKİ ARABAYA ÇARPTI!

Melin Dobran

Lefkoşa-Girne anayolunda dün saat 15.00 civarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, yönetimindeki CG 090 plakalı araçla Lefkoşa’dan Girne’ye doğru seyreden 25 yaşındaki Çağkan Canateş, yol kenarında arızalanan ve park halinde duran Önem Biçentürk’e ait arabaya çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Canateş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre Canateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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