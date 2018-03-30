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HASTANENİN TELEFON NUMARASI DEĞİŞTİ

HASTANENİN TELEFON NUMARASI DEĞİŞTİ

İşte yeni numara...

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde telefon santrali sisteminin yenilenerek, dijital sisteme geçildiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 100 yeni hat eklenen sistemin santraline 24 saat boyunca 6085441 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Ayrıca mesai saatleri içerisinde direkt olarak 1101 numaralı hat aranarak randevu sistemine ulaşılabilecek.

Yeni sistemle ilgili tüm detaylara Sağlık Bakanlığı’na bağlı www.saglikbakanligi.com adlı internet sitesinden ulaşılabileceği de belirtildi.

 

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