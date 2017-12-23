HAYATI KAYDI

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy’de, 9 Mayıs 2016 tarihinde, bir markette12 yaşındaki kız çocuğunu iki kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Önder Özengil hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılanan sanık hakkında hapis kararı verildi. Sanığı 4 yıl 6 ay hapse mahkûm eden heyet kararında önemli noktalara dikkati çekti. Heyet, çocuklara karşı bu tür suçları işleyenlerin toplumdan uzak tutulması gerektiğini vurgularken, sanığın küçük çocuk bedenini cinsel hazzı için obje haline getirmesinin asla affedilemeyecek bir durum olduğunu kaydetti.

Fırsatını kollayıp iki kez taciz etti

Kararı açıklayan Başkan Fadıl Aksun, sanığın işlemiş olduğu suçun vahametini vurgularken, yasa koyucunun konu suç için öngördüğü azami cezanın 6 yıl olduğuna dikkat çekti.

Davanın olgularına kısaca değinen Aksun, sanığın, 9 Mayıs 2016 tarihinde, Paşaköy’de bir market içerisinde, kardeşi ile birlikte dondurma dolabının önünde bulunan 12 yaşındaki kız çocuğunun kalçasını iki kez sıkmak sureti ile cinsel istismar suçunu işlediğini söyledi.

Sanığın çocuğa ilk cinsel istismar suçunu işledikten sonra marketin başka bir kısmına geçtiğini anlatan Aksun, sanığın yeniden çocuğun yanına geldiğini ancak işletme sahibini görmesi üzerine uzaklaştığını söyledi. İşletme sahibinin uzaklaşmasının ardından sanığın, yeniden dondurma dolabının yanına yaklaştığını ve ikinci defa çocuğun kalçasını sıkmak sureti ile cinsel istismar suçunu işlediğini belirten Aksun, daha sonra sanığın dükkândan çıkarak uzaklaştığını söyledi.

Çocuğa taciz kameralarda

Çocuğun eve gittikten sonra durumu babaannesine anlattığını ve konunun polise aktarıldığını belirten Aksun, marketin güvenlik kameralarından cinsel istismar anının kaydedildiğini ve sanığın tespit edildiğini söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarının sanığa izletilerek izahat istenmesi üzerine, sanığın polise “farkında değildim, kendimde değildim” şeklinde cevap verdiğini belirten Aksun, sanığı suçlu bularak mahkûm ettiklerini açıkladı.

İşletmeciyi gördüğü halde vazgeçmedi

Sanığın konu suçu işlemesinin ardından, işletme sahibini görmesine rağmen, vazgeçmediğini ve ikinci defa aynı fiili tekrarladığını belirten Aksun, sanığın suçu net bir kararlılık içerisinde işlediğinin açıkça anlaşıldığını vurguladı. Sanığın, yaşı henüz 12 olan bir çocuğa karşı bu fiili işlediğini ve bu fiili birden çok gerçekleştirdiğini kaydeden Aksun, sanık ile çocuğun yaş farkının ise 18 olduğuna dikkat çekti. Çocukların korunması amacı ile yasanın düzenlendiğini ve yasa koyucu tarafından bu suça 6 yıl hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Aksun, sanığın küçük çocuk bedenini cinsel hazzı için obje haline getirmesinin asla affedilemeyecek bir durum olduğunu vurguladı. Çocukların ruh sağlığını bozan ve çocuk bedenine karşı bu tür suçları işleyen kişileri toplumdan uzak tutmanın mahkemelerin görevi olduğuna dikkat çeken Aksun, sanığa verilecek en uygun cezanın uzun süreli hapislik cezası olduğu sonucuna vardıklarını söyledi. İşlenen suç için yasa koyucunun belirlediği azami cezanın da 6 yıl olduğuna dikkat çeken Aksun, sanığı 4 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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